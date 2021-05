Hà Nội 'siết' thuế nhà cho thuê, bịt lỗ hổng thuê căn hộ cho người nhập cảnh trái phép

TPO - Cục Thuế TP Hà Nội vừa chỉ đạo các chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn tăng cường công tác rà soát, quản lý với các hộ, cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú đặc biệt với người nước ngoài để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định về việc không đăng ký kê khai, nộp thuế...

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, thông qua hoạt động truy vết tiếp xúc của cơ quan y tế, các cơ quan chức năng xác định nhiều người nước ngoài lưu trú trên địa bàn TP không khai báo với các cơ quan chức năng.

Do đó, để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà, cơ sở lưu trú cùng với việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực trên địa bàn thành phố về việc tăng cường phối hợp quản lý thuế đối với hoạt động cho thuê nhà.

Công văn chỉ đạo nêu rõ các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, khu vực thực hiện tăng cường công tác rà soát, quản lý với các hộ, cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú.

Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ hộ kinh doanh cho thuê nhà đăng ký cư trú cho khách thuê; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, UBND phường xã chỉ đạo cơ quan chức năng trên địa bàn phường (Công an, địa chính, Ban quản lý tòa nhà, khu chung cư, Tổ trưởng tổ dân phố…) tăng cường công tác quản lý lưu trú, đặc biệt với người nước ngoài trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật về việc không đăng ký kê khai, nộp thuế đối với việc cho thuê nhà, cơ sở lưu trú của chủ hộ kinh doanh.

Được biết, thời gian gần đây Cơ quan chức năng Hà Nội liên tục phát hiện các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê căn hộ chung cư để ẩn nấp.

Theo đó, ngày 5/5, Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội phát hiện 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang lưu trú tại căn hộ thuộc chung cư Samsora (105 Yết Kiêu, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông).

Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy kiểm tra căn hộ chung cư D’Capitale số 224 Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) phát hiện có 5 người Trung Quốc lưu trú trái phép.

Điều tra mở rộng, ngày 2/5, Cơ quan an ninh điều tra công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện tiếp 46 người nước ngoài đang lưu trú bất hợp pháp tại 9 căn hộ tòa chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm)…

Chung cư trên do Công ty Cổ Phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings) làm chủ đầu tư. Đối chiếu với danh sách hiện hành, chung cư Florence Tower không thuộc dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Liên quan đến vụ 50 người Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh và cư trú trái phép tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 3 người có quốc tịch Trung Quốc để phục vụ điều tra, gồm: Chi Jin Hua (SN 1993), Wu Ding Sen (SN 1988) và Guo Long (SN 1984) cùng trú tại Phúc Kiến, Trung Quốc…