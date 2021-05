Chung cư có 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép không thuộc danh mục sở hữu nước ngoài

TPO - Đối chiếu với danh sách hiện hành, chung cư Florence Tower nơi vừa được phát hiện chứa hơn 40 người Trung Quốc nhập cư trái phép không thuộc dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Chung cư Florence Tower, 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội - nơi vừa được phát hiện chứa hơn 40 người Trung Quốc nhập cư trái phép có tên là Tổ hợp nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng. Chung cư trên do Công ty Cổ Phần Nhà Mỹ Xuân Hà Nội (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings) làm chủ đầu tư.

Tổng diện tích sàn: 64.540 m2 với 3 tầng, 25 tầng nổi.

Đối chiếu với danh sách hiện hành, chung cư Florence Tower không thuộc dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu.

Trao đổi với PV sáng 3/5 về nguyên nhân hơn 40 người "lọt" vào chung cư, đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện Công an quận đang phối hợp cùng công an thành phố điều tra.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã công bố danh sách 23 dự án nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu. Những dự án này chủ yếu tọa lạc tại các quận, huyện vùng ven nhiều hơn ở khu trung tâm. Thực tế hiện nay, nhiều dự án xuất hiện nhiều người nước ngoài sở hữu ngoài danh mục theo dạng đứng tên hộ hoặc thuê lại...

Cụ thể danh sách 23 dự án gồm: Hà Đông 4 dự án gồm: Dự án khu nhà ở phường Kiến Hưng (phường Kiến Hưng); Dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại ô đất TTDV-01 thuộc khu đô thị mới An Hưng (phường Dương Nội và La Khê) và công trình hỗn hợp ký hiệu HH thuộc dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại ô đất TTDV01; Dự án khu chung cư và thương mại - dịch vụ hỗn hợp Capitaland - Hoàng Thành (phường Mộ Lao).

Quận Long Biên có 3 dự án gồm: Dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và nhà ở tại khu bãi Ăng ten (phường Bồ Đề); Khu nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất N015, N016 khu đô thị mới Sài Đồng; Dự án khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem (phường Đức Giang).

Quận Thanh Xuân có 2 dự án gồm: Dự án DLC Complex Nguyễn Tuân và Công trình chung cư cao tầng kết hợp văn phòng, dịch vụ Thanh Xuân Tower.

Quận Hoàng Mai có 2 dự án gồm: Tòa nhà chung cư ký hiệu NO-DV02 và Khu nhà ở thấp tầng NV1, NV2, NV3, biệt thự thuộc dự án Rose Tower.

Quận Cầu Giấy có 2 dự án gồm: Công trình nhà A và B thuộc dự án Hà Nội Paragon tại lô A3 khu đô thị mới Cầu Giấy và Dự án Xây dựng nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp.

Huyện Hoài Đức cũng có 2 dự án, gồm: Dự án khu nhà ở thấp tầng tại các lô đất TT69, TT70, TT71, TT82 tại khu đô thị Nam An Khánh và dự án Nhà ở thấp tầng TT32, TT84, TT164 khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh);

Thị xã Sơn Tây 2 dự án: Khu nhà ở thấp tầng liền kề tại lô LKV-13 và dự án LKV-20B dự án khu đô thị HUD - Sơn Tây.

Một số địa bàn khác có 1 dự án, gồm: Tòa nhà tổ hợp văn phòng, thương mại và nhà ở tại số 20 phố Núi Trúc (Ba Đình); Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại, khách sạn và nhà ở phố Trần Bình (Nam Từ Liêm); Khu nhà ở thấp tầng tại ô quy hoạch ký hiệu BT05 của Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long (Tây Hồ); Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng, cao tầng thuộc Khu đô thị Gia Lâm tại Thị trấn Trâu Quỳ và các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn (Gia Lâm); Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm (Bắc Từ Liêm).

Trước đó, tối 2/5, ông Hồ Trọng Thắng, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay lực lượng chức năng đang làm việc với nhóm hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thuê chung cư sống ở Hà Nội.

Theo ông Hồ Trọng Thắng, cơ quan chức năng phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và thuê phòng ở chung cư Florence 28 Trần Hữu Dực (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều nay 2/5.