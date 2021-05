Bản tin 8H: Hơn 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư ở Hà Nội

TPO - Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê phòng ở chung cư cao cấp Florence (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sáng 3/5, một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm xác nhận, chiều 2/5, cơ quan chức năng đã bắt quả tang 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê 9 phòng tại chung cư cao cấp Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, thuộc phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm). Ngay sau đó, lực lượng y tế đã có mặt thực hiện các thủ tục phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được thời gian và thông tin cụ thể liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép của nhóm người này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (3/5), các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng với nền nhiệt cao hơn 31-34 độ C, có nơi hơn 35 độ C. Ở các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi hơn 35 độ C. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng với nền nhiệt 34-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bản tin của Bộ Y tế cho biết, sáng 3/5 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Việt Nam có tổng cộng 1.595 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 935 ca. Hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 39.870. Đến nay nước ta ghi nhận 35 ca tử vong do COVID-19, trong khi đó, số ca điều trị khỏi là 2.549 ca. Trong ngày 2/5, có thêm 6.143 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Tính đến 16h ngày 2/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 532.247 người

Tối 2/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới các địa điểm, thời gian liên quan đến 2 trường hợp mắc COVID-19 trú trên địa bàn thành phố: Quán Sunny, Khu đô thị Đông Sơn, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 23/4 đến 1/5; Nhà hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 2-5 giờ sáng ngày 25/4; Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, sáng ngày 30/4; Hiệu thuốc tại số 93, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 30/4; Tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, khoảng 15-17 giờ ngày 30/4.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết trong ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 19 người. So với cùng kỳ ngày 2/5/2020, giảm 4 vụ, giảm 8 người chết, giảm 3 người bị thương. Trong đó, trên lĩnh vực đường bộ, đã xảy ra 26 vụ, làm chết 14 người, bị thương 19 người. Trong ngày nghỉ thứ 3, ghi nhận 1 vụ TNGT ở đường sắt làm 1 người chết tại Hải Phòng và 1 vụ TNGT đường thủy nội địa tại Đồng Tháp làm một người quốc tịch nước ngoài tử vong. Trong ngày nghỉ lễ thứ 3, CSGT trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.026 trường hợp vi phạm, phạt tiền 8 tỉ 553,3 triệu đồng.

Chiều 2/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó sự việc 4 người Ấn Độ mắc COVID -19 và lây nhiễm sang một nhân viên khách sạn Như Nguyệt 2 nơi chuyên gia cách ly đã cho thấy có sự chưa chặt chẽ trong quy trình quản lý người cách ly. Ngoài ra, nhóm chuyên gia Trung Quốc đi lại tự do trong quá trình giám sát sức khỏe sau cách ly. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới gia đình sinh viên Nguyễn Văn Nhã (SN 1998, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sinh viên năm thứ tư ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, thuộc Đại học Huế) - người quên mình cứu bạn tại Huế. Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm, đồng thời xem xét công nhận sinh viên Nguyễn Văn Nhã là liệt sỹ theo đúng quy định. Trước đó, ngày 30/4, Nhã bị chết đuối trong quá trình cứu 3 bạn nữ bị sóng biển cuốn xa bờ tại một bãi biển của huyện Phú Vang. (XEM CHI TIẾT)