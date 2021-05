Bản tin 8H: Long An khẩn cấp tìm 16 người liên quan BN2910

TPO - Sở Y tế tỉnh Long An thông báo khẩn đến những liên quan đến BN2910 liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế Long An đã phát đi thông báo khẩn truy tìm những người có liên quan đến BN2910 (quê Hà Nam, tạm trú TPHCM), từ Hà Nội vào TPHCM. Theo đó, tỉnh Long An xác định có người đi trên chuyến bay VJ133 sau đó về Long An bằng xe khách mang BKS 62P 01463 từ TPHCM đến huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Có 16 hành khách đi xe này rời TPHCM lúc 16h ngày 27/4 tại điểm đón khách số 1005, đường Nguyễn Trãi, TP.HCM theo lộ trình đi qua Bến Lức, Quốc lộ 62 đến Kiến Tường, Vĩnh Hưng và Tân Hưng. Xe đến huyện Vĩnh Hưng khoảng 17h cùng ngày.

Bản tin sáng 2/5 của Bộ Y tế cho biết, trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19, tổng số bệnh nhân vẫn là 2.942, trong đó 1.587 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.563. Hiện Việt Nam đã điều trị khỏi: 2.549 ca bệnh Covid-19, số ca tử vong là 35. Tính đến 16h ngày 01/5, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 511.435 người.

Tại cuộc họp giữa UBND tỉnh Đồng Nai với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 1/5, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, rạng sáng 30/4 có ba người nước ngoài nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Lực lượng công an đang phối hợp truy tìm những trường hợp này. Đến nay Đồng Nai ghi nhận 22 ca COVID-19 và tất cả đều được điều trị khỏi. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 467 người, cách ly tại nhà 22 người, 50 người cần theo dõi sức khỏe.

Tối 1/5, ông Hồ Văn Nhiếp, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị) xác nhận, khoảng 15h cùng ngày, 6 học sinh lớp 7 Trường bán trú THCS&THPT Đakrông đang chơi bóng ở sân trường thì bị sét đánh trúng. Phát hiện sự việc, mọi người khẩn trương đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế cơ sở 2 ở xã Tà Rụt. Không may, em Hồ Văn Th. (SN 2008, học lớp 7C) không qua khỏi. Được biết, gia đình Th. thuộc hộ nghèo. Th. là em út trong gia đình có hai anh em.

Tối 1/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất khách sạn V. trên đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang. Theo đó, khách sạn không xuất trình được các giấy tờ cần thiết, ngoài ra không có dấu hiệu nào cho thấy vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi kiểm tra, Chi cục yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động chế biến thức ăn tại khách sạn phục vụ cho người cách ly; ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn đủ điều kiện. Trước đó, khạch sạn V. liên tục bị tố phục vụ thức ăn có giòi. Vài người đang cách ly trong khách sạn còn phản ánh đồ ăn của khách sạn kém chất lượng.

Ngày 1/5, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết, chiều tối 30/4, Nguyễn Văn Nh. (SN 1998, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, sinh viên năm 4 Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế) cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi tắm tự phát qua thôn Tân An, xã Phú Thuận. Trong lúc tắm, phát hiện 3 bạn nữ bị sóng biển cuốn ra xa, Nh. bơi ra ứng cứu và lần lượt đưa các bạn vào gần bờ. Tuy nhiên, do đuối sức và gặp phải sóng lớn, Nh. bị nước biển cuốn trôi, mất tích. Khoảng 30 phút sau, đội cứu hộ tìm thấy nạn nhân. Nh. được sơ cứu và đưa lên bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay (2/5), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng phổ biến 15-30mm/24h. Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay (2/5) có lúc có mưa rào và dông. Khoảng ngày 4/5 và ngày 5/5, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta, nén rãnh áp thấp gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngay sau đó, khoảng ngày 8-9/5, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa rào và dông diện rộng cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (XEM CHI TIẾT)