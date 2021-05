Bản tin 8H: 9x tự xưng là công an, cắn tổ công tác sau khi vi phạm giao thông

TPO - Cơ quan công an đang lập hồ sơ điều tra, xử lý một người phụ nữ vi phạm giao thông có hành vi chống đối cán bộ Công an phường Giáp Bát.

Ngày 30/4, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ điều tra, xử lý Lê Nhật Anh (SN 1991, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) vì vi phạm luật giao thông, còn chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 17h ngày 28/4, tại khu vực trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), khi bị kiểm tra hành chính vì đi xe máy BKS 34N7-2104 không đội mũ bảo hiểm, chị Anh không chấp hành, còn chửi bới Công an phường Giáp Bát, đồng thời tự xưng là "Công an phường Minh Khai". Chị Anh còn đánh vào tay, bả vai và giật khẩu trang của một cán bộ; rồi dùng răng cắn vào mu bàn tay phải của cán bộ khác. Qua xác minh, Lê Nhật Anh không phải là cán bộ công an.

Ngày 30/4, bà Lê Thị Hồng Vân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa có thông báo khẩn về việc tìm người đi trên chuyến xe khách BKS 21B-006.71 của nhà xe Việt Phương (tuyến TP Hà Nội – TP Yên Bái – thị xã Nghĩa Lộ). Xe xuất phát từ bến xe khách Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4, đến TP Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày và đến thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái, trên chuyến xe có một trường hợp F1, liên quan đến ca mắc COVID-19 làm việc tại Công ty Panasonic ở huyện Đông Anh. Trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Khoảng 18h ngày 30/4, trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nhà chờ xe buýt cao hơn 2 m, dài 7 m, trước địa chỉ 123 Điện Biên Phủ bất ngờ ngiêng rồi đổ sập xuống lòng đường. Một số người chạy xe máy ngang qua đã né tránh kịp thời, không để xảy ra thương tích. Theo ghi nhận, các trụ của nhà chờ làm bằng sắt đã bị gãy rời. Một số bộ phận của mái che bị móp méo. Được biết, ngày thường có rất nhiều sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM đứng đợi xe buýt, nhưng đang nghỉ lễ nên không có ai ở đó vào thời điểm nhà chờ đổ sập.

Khoảng 10h30 ngày 30/4, Công an phường Lam Hạ (thành phố Phủ Lý, Hà Nam) nhận được tin báo của người dân có một nam thanh niên nhảy cầu Châu Giang, đang chơi vơi giữa dòng nước. Ngay sau đó, Thiếu tá Dương Văn Tiến và Thượng úy Trần Văn Quang, đang trực dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mang theo phao bơi, tiếp cận hiện trường để ứng cứu. Cùng với sự giúp đỡ của anh Lương Minh Thuyết (trú phường Lam Hạ) và anh Ninh Thế Nam (trú phường Lương Khánh Thiện) đã kịp thời đưa được nam thanh niên vào bờ trong tình trạng hôn mê. Được biết, người nhảy cầu tự tử là học sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn tỉnh Hà Nam, do áp lực tinh thần nên nghĩ quẩn. Hiện, sức khỏe của người này đã ổn định và được xuất viện.

Sáng 1/5, Bộ Y tế cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện Việt Nam có tổng cộng 1.584 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 924 ca. Hiện có 37.249 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly để theo dõi sức khỏe. Trong ngày 30/4, có thêm 3.420 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 509.855 người. (XEM CHI TIẾT)

Sở Y tế Hà Tĩnh xác nhận ngày 30/4, 3 người trong cùng một gia đình đã nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, 3 trường hợp này là anh N.V.H. (30 tuổi) cùng vợ T.T.H. (31 tuổi) và con trai N.Đ.A. (1 tuổi, cùng trú TP Thanh Hóa, Thanh Hóa). Gia đình này từ Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam. Họ làm thủ tục nhập cảnh từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) vào ngày 28/4. Sau đó, cả ba được đưa về cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco (thị xã Kỳ Anh). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/4, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đến 14h ngày cùng ngày, trên toàn quốc đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, 11 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ 30/4 năm 2020, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Trên tuyến đường sắt và đường thuỷ không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Trong ngày, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 10,669 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)