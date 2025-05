Hà Nội: Một xã có 16 cơ sở Karaoke chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động

TPO - Trên địa bàn huyện Hoài Đức có 194 cơ sở chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong đó, riêng xã Vân Côn có đến 16 cơ sở Karaoke chưa được nghiệm thu PCCC và đã bị đình chỉ hoạt động.

UBND huyện Hoài Đức vừa công khai danh sách các công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) đưa vào hoạt động theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP, ngày 10/5/2024.

Theo danh sách được UBND huyện Hoài Đức công bố, trên địa bàn huyện có tổng cộng 194 công trình chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động. Trong đó, có nhiều công trình là trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, công ty, nhà hàng...

Đặc biệt, chỉ riêng xã Vân Côn đã có 16 cơ sở karaoke chưa được nghiệm thu PCCC. Ví như, karaoke Let Sinh, karaoke 3 Sao, karaoke Phố Đêm, cơ sở kinh doanh karaoke Dubai, cơ sở kinh doanh karaoke 68, hộ kinh doanh karaoke 369, karaoke Phố Wall, karaoke 09…Tất cả các cơ sở Karaoke này đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động.

Bên cạnh đó, nhiều công ty nằm trong các cụm Công nghiệp trên địa bàn huyện cũng chưa được nghiệm thu PCCC đã hoạt động. Ví như, Công ty TNHH Tiến Lợi, Công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tân Hoàng Long (Cụm công nghiệp Lai Xá); Công ty TNHH TM quốc tế Hưng Thịnh, Công ty TNHH cơ khí điện Thăng Long, Công ty cổ phần tôn Đoàn Minh, Công ty TNHH thương mại và đầu tư Sao Mai (Cum CN Lai Yên, xã Lại Yên)...

Ngoài ra, nhiều trường học, trụ sở cơ quan nhà nước cũng chưa được nghiệm thu PCCC đã hoạt động. Ví như Trường Mầm non Song Phương A, B (xã Song Phương); Trường mầm non Vân Côn C (xã Vân Côn)…Trong đó, nhiều công trình đã bị cơ quan chức năng đình chỉ một phần, hoặc đình chỉ toàn bộ đối với công trình.

Trước đó, UBND quận Hà Đông cũng công bố danh sách 120 cơ sở chưa được nghiệm thu PCCC theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ đã đưa vào hoạt động. Trong số đó, nhiều nhất là trường học các cấp với 52 cơ sở chưa nghiệm thu PCCC.

Bên cạnh đó, nhiều nhà cao tầng, tòa nhà văn phòng chưa được nghiệm thu PCCC đã hoạt động. Ví như tòa nhà hỗn hợp trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở (tòa nhà 89 Phùng Hưng, phường Phúc La); tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh Nhân (phường Mộ Lao), các tòa nhà CT5AB, CT6, CT4, cụm Tòa nhà Usilk City (phường La Khê)…