Hà Nội lên tiếng về loạt khu chung cư ‘điểm nóng’ về tranh chấp, chưa cấp sổ cho cư dân

TPO - Hà Nội cho biết, việc chưa thực hiện việc cấp sổ hồng cho các căn hộ tại loạt dự án chung cư như: The Legacy, Golden West, Starcity... do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp sổ hồng theo quy định.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri về việc có phương án tháo gỡ vướng mắc để sớm cấp Giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các căn hộ tại các dự án chung cư như The Legacy, Golden West, Starcity, Sông Đà - Việt Đức...

Theo UBND TP Hà Nội, đối với chung cư Golden West, lô 2,5HH đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) do Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ tại dự án trên do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Tương tự, tại chung cư The Legacy, số 106 đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 41 làm chủ đầu tư, UBND TP cho biết, lý do Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ tại dự án do chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Dự án chung cư Starcity Center tại ô đất ký hiệu HH, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) do Công ty TNHH Bất động sản Ngôi Sao Việt Làm chủ đầu tư.

UBND TP cho biết, dự án này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các công trình có ký hiệu: A, B, C, D, G, H. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã và đang thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư tại các công trình có ký hiệu A, B, D, H.

Trong khi công trình có ký hiệu C và G chưa thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ trên do Chủ đầu tư chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ pháp lý phục vụ công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận tại dự án theo quy định.

Khu văn phòng - dịch vụ và nhà ở Việt Đức Complex tại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính do Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức là đại diện cho Liên danh (Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức; Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và Xây dựng; Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và Thiết bị công nghiệp) làm chủ đầu tư, UBND TP cho biết, hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà - Việt Đức đã nộp hồ sơ kiểm tra pháp lý phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, mã số hồ sơ ngày 28/6/2023.