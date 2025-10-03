Hà Nội: Giao thông tắc nghẽn, phố đông nghịt người xếp hàng mua bánh Trung thu

TPO - Dù đồng hồ đã chỉ 22h đêm, trước cửa hàng bánh Trung thu nổi tiếng trên con phố Thuỵ Khuê, Hà Nội dòng người vẫn nối dài, ken chặt từng bước để chờ đến lượt mua bánh.
Dòng người nối đuôi nhau dài hàng trăm mét bên phố khiến đoạn phố vốn tập nập giờ càng đông nghịt.
Sau nhiều giờ đứng chờ, một vài vị khách cũng đã mua được bánh cho gia đình. Nhiều vị khách chia sẻ là khách "ruột" của cửa hàng hàng chục năm nay. "Mỗi lần trung thu cận kề, đến đây xếp hàng chờ mua bánh cũng là một trải nghiệm mùa trăng đáng nhớ", một khách hàng chia sẻ.
Thời điểm gần 22h khách vẫn đứng chật kín bên ngoài cửa hàng.