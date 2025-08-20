Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ học trong các ngày diễu binh

TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Sở GD&ĐT dự kiến cho học sinh các trường trong nội thành nghỉ học các ngày 21, 24 và 27/8 tới nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày tập luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo ông Trần Thế Cương, trong những ngày tới, Hà Nội diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước đó, ngày 21/8 và 24/8 sẽ có các đợt hợp luyện lần 1, lần 2 và sơ duyệt vào ngày 27/8. Trong những ngày đó, cơ quan chức năng đã thông báo cấm triệt để và hạn chế lưu thông một số tuyến đường. Cùng với đó, sẽ có lượng khách đổ về Thủ đô Hà Nội dịp lễ dễ gây ách tắc, khó khăn lưu thông trên các tuyến đường ở nội đô.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT các trường nội thành nghỉ học nhằm đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Học sinh Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu trong chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và chào mừng năm học mới.

Theo ông Cương, dự kiến, chỉ có những trường nằm trên các tuyến đường diễu binh, hoặc khu vực nội đô lân cận, nơi tập trung đông người, có nhiều xe cơ giới, xe chuyên dụng đi qua cho học sinh nghỉ học. Các trường ngoại thành sẽ vẫn tổ chức học tập, tập trung theo lịch như kế hoạch. Ngay trong chiều nay, Sở GD&ĐT sẽ rà soát và có hướng dẫn cụ thể để các trường học công lập và tư thục thực hiện.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, dịp này, những trường học trên tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua sẽ mở cửa để người dân có thể tạm nghỉ ngơi, sử dụng nhà vệ sinh trong lúc tham gia lễ kỷ niệm.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.900 trường học với hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, ngày 5/9, học sinh toàn quốc đồng loạt khai giảng. Học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường từ ngày 22/8 để có thời gian làm quen trường lớp, các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. Riêng khối tư thục được tựu trường sớm trước 4 tuần lễ do đó nhiều trường đã đón học sinh từ 1/8.