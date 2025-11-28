Hà Nội chuyển 126 Điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về thành phố

TPO - Trước ngày 31/12, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ tổ chức tiếp nhận nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của 126 điểm phục vụ hành chính công xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch chuyển giao các Điểm Phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tập trung, thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Về cơ sở vật chất, UBND TP Hà Nội giao UBND các xã, phường phối hợp thực hiện việc bàn giao nguyên trạng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các Điểm Phục vụ hành chính công, đã được bố trí từ ngày 1/7/2025 đến nay về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội, chi nhánh số 1

Sở Tài chính hướng dẫn, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và UBND các xã, phường trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, bảo đảm thuận lợi, thống nhất và phù hợp quy định về quản lý trụ sở, tài sản và các nội dung liên quan.

Về nhân sự tại các Điểm phục vụ hành chính công, Hà Nội yêu cầu, từ ngày 5/12/2025 đến 31/3/2026, UBND các xã, phường thực hiện điều chuyển từ 2 - 5 công chức sang Trung tâm; đồng thời cử các nhân sự đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ duy trì.

Giai đoạn từ 1/4/2026 trở đi, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện việc cử từ 1 đến 2 công chức thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại các Điểm Phục vụ hành chính công.

UBND TP Hà Nội cho biết, từ ngày 5/12/2025, giữ nguyên 12 Chi nhánh hiện tại của Trung tâm, tiếp nhận toàn bộ các Điểm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã/phường hiện nay về trực thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, đặt tên thống nhất là “Điểm Phục vụ hành chính công”, lấy theo tên xã, phường nơi đặt địa điểm, ví dụ “Điểm Phục vụ hành chính công Hoàn Kiếm”.

Các Điểm Phục vụ hành chính công là địa điểm thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, số hóa, tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố quyết định số lượng Điểm Phục vụ hành chính công, nhưng phải đảm bảo tối thiểu 126 Điểm Phục vụ hành chính công được bố trí tại 126 xã, phường.