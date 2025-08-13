Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội ‘chốt’ thời gian hoàn thành mở rộng đường Nguyễn Tuân

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hiện dự án đang triển khai thi công đặt cống và ga cho hệ thống cấp, thoát nước, đồng thời lắp đặt hệ thống ống phục vụ thông tin liên lạc và chiếu sáng. Dự kiến, toàn bộ dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Tuân sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026.

Liên quan đến dự án Cải tạo, mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân) phải lùi tiến độ, ngày 13/8, trao đổi với PV báo Tiền Phong ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết: Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026.

Dự án Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch tuyến phố Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720m. Mặt cắt ngang đường xây dựng mở rộng theo quy hoạch phần còn lại của phố Nguyễn Tuân (từ đầu ngõ 162 Nguyễn Tuân đến nút giao đường Nguyễn Trãi). Chiều rộng mặt cắt ngang 21m (lòng đường 15m, vỉa hè 2x3m). Dự án do UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư (trước đây là UBND quận Thanh Xuân) với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

tp-23.jpg
Công nhân tháo dỡ rào tôn chiều 12/8

Theo ông Linh, đến nay dự án đã thi công xong phần bê tông nhựa hạt thô C19 đối với phần mặt đường làm mới đoạn từ số nhà 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng.

Từ chiều 12/8, đơn vị thi công đã tháo rào tôn, thông xe kỹ thuật đảm giao thông được thông suốt trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiện nay, dự án đang triển khai thi công đặt cống và ga cho hệ thống cấp, thoát nước, đồng thời thi công lắp đặt hệ thống ống phục vụ thông tin liên lạc và chiếu sáng. Tiến độ dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 3/2026.

Ông Linh cho biết, quá trình triển khai dự án còn một số khó khăn, vướng mắc nên dự án phải lùi tiến độ đến đầu năm 2026 thay vì tháng 9/2025. Cụ thể, trong quá trình chuyển đổi chính quyền địa phương hai cấp phải thay đổi chủ đầu tư và quy trình, thủ tục đấu thầu. Vì thế, một số gói thầu chưa đảm bảo tiến độ như dự kiến ban đầu (gói thầu di dời hệ thống điện, hệ thống thông tin).

9.jpg
Đường Nguyễn Tuân sau khi lớp rào tôn đoạn từ ngã tư Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng đến ngõ 162 Nguyễn Tuân được tháo dỡ

Bên cạnh đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn lại 1 trường hợp tại địa chỉ số 35A phố Nguyễn Tuân là nhà tập thể 2 tầng cũ (có 6 gia đình cư trú) hiện chưa có giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Ông Linh cho biết, hiện Ban Quản lý tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực tập trung thi công để hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 3/2026.

Thanh Hiếu
#xây dựng đường Nguyễn Tuân #trường Nguyễn Huy Tưởng #Phường Thanh Xuân #Hà Nội #Lùi tiến độ

