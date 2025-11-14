Hà Nội chỉ đạo xác minh phản ánh đất công bị 'xẻ thịt' cho thuê

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trần Hoàng
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu xác minh, làm rõ phản ánh tại các xã Thanh Liệt, Đông Anh, phường Hoàng Mai, Bồ Đề, Long Biên.., xuất hiện nhiều dự án, khu đất công quây tôn bỏ không bị lấn chiếm, san lấp đổ trạc thải xây dựng...

Ngày 14/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành công văn về ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn về phản ánh: "Hà Nội: Đất công bị "xẻ thịt" cho thuê".

Về việc này, ông Dương Đức Tuấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường: Thanh Liệt, Đông Anh, Hoàng Mai, Bồ Đề, Long Biên khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng (nếu có); báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Trước đó, báo chí đăng tải thông tin về việc khu vực địa bàn quanh trung tâm Hà Nội, như Thanh Liệt, Đông Anh, phường Hoàng Mai, Bồ Đề, Long Biên.., có nhiều dự án, khu đất công bị quây tôn bỏ không đang được các tập thể, cá nhân thuê dựng nhà xưởng, làm nhà hàng, gara ôtô… cùng nhiều dịch vụ kinh doanh khác.

Đáng chú ý, khu vực hồ Đầm Nấm, nằm sát Công viên, hồ tại ô quy hoạch A4/CXKO phường Bồ Đề, khu đất được quy hoạch làm dự án nhà ở xã hội nhưng ngày đêm bị xe tải đổ đất, trạc thải xây dựng, san gạt diện tích hàng nghìn mét vuông...

Trần Hoàng
