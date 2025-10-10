Hà Nội bổ sung 20 tỷ đồng kinh phí phòng chống lụt bão cho 2 xã đang bị ngập nặng

TPO - 20 tỷ đồng được Hà Nội bổ sung cho xã Trung Giã và Đa Phúc để thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn.

Ngày 10/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành văn bản về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Trung Giã, xã Đa Phúc năm 2025 để thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn.

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp Thành phố năm 2025 cho ngân sách xã Trung Giã và xã Đa Phúc với tổng số kinh phí 20 tỷ đồng. Mỗi xã được cấp 10 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội yêu cầu 2 xã rút kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố về ngân sách các xã để kịp thời thực hiện công tác phòng chống lụt bão theo quy định.

Hình ảnh người dân bơi thuyền tại các xã thuộc Sóc Sơn cũ sáng 10/10

Đồng thời, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn; quản lý, sử dụng kinh phí được giao đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và thanh, quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. Trường hợp, không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu, UBND các xã có trách nhiệm hoàn trả ngân sách thành phố trong năm 2025 theo quy định.

Trước đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã Đa Phúc và Trung Giã lên phương án sơ tán nhân dân theo từng cấp độ ảnh hưởng (sơ tán tại chỗ, sơ tán đến doanh trại của các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn).

Theo UBND TP Hà Nội, hiện tổng số nhân khẩu ở 2 xã bị ngập bởi mưa lũ cần phải sơ tán là gần 36.000 người, trong đó xã Trung Giã gần 6.000 người, xã Đa Phúc 30.000 người.

Ngày 10/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã thông tin, do nước sông tràn khiến nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Quốc lộ 3 đoạn qua nhà máy Yamaha ngập hơn 1,5m; tuyến đường từ Xuân Sơn đến Kim Sơn ngập hơn 300m; các tuyến tỉnh lộ 35, 296, Minh Trí - Bắc Sơn, Hồng Kỳ - Bắc Sơn đều có đoạn ngập từ 0,5 đến 1,5m, nhiều nơi phương tiện không thể di chuyển.

Đến thời điểm sáng 10/10, xã Trung Giã ghi nhận 4.041 hộ với 16.417 nhân khẩu bị ngập, cô lập tại 18 thôn. Trong đó, hơn 860 hộ với 3.400 nhân khẩu đã được lực lượng chức năng di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Các điểm di dời tập trung tại nhà văn hoá, trường học, trụ sở cơ quan và nhà dân ở khu vực cao ráo. Một số thôn bị ảnh hưởng nặng nề: Đô Tân, An Lạc, Trung Kiên, Lai Sơn,... Riêng thôn Lai Sơn đã di chuyển 342/390 hộ đến nơi an toàn.