Hà Nội: Bao giờ hoàn toàn xóa bỏ được than tổ ong?

TPO - Theo tìm hiểu, tại một số khu vực ở Hà Nội, vẫn tồn tại việc sản xuất và tiêu thụ than tổ ong, dù theo chỉ đạo của thành phố, việc sử dụng loại chất đốt này sẽ bị xử phạt vì gây ô nhiễm môi trường.

Từ năm 2019, thành phố Hà Nội đã xây dựng lộ trình hỗ trợ người dân loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm 2020 và từ năm 2021 sẽ áp dụng hình thức xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong.

Tuy nhiên, đến 2025, theo tìm hiểu, vẫn còn một số nơi ở Hà Nội sản xuất và tiêu thụ than tổ ong.

Nằm sâu trong khu nhà ở của cán bộ công nhân viên của Nhà máy cơ khí Yên Viên (Gia Lâm), chị H. - một chủ quán bán đồ ăn vặt vẫn sử dụng bếp than tổ ong để nấu nướng. Theo chị H., trước đây, chính quyền các cấp cũng đã đến tuyên truyền về việc ngừng sử dụng than tổ ong, nhưng "do lâu rồi không ai đến nữa", nên chị vẫn sử dụng.

Nói về lý do tiếp tục sử dụng than tổ ong, theo chị H., chi phí sẽ rẻ hơn so với dùng điện, bởi chị buôn bán nhỏ, phải tiết kiệm chi tiêu hằng tháng. "Biết dùng than tổ ong là độc hại, nhưng lại "hợp túi tiền"," chị H. chia sẻ.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu, trên địa bàn thành phố Hà Nội, vẫn tồn tại những cơ sở sản xuất than tổ ong. Có những cơ sở sản xuất cả nghìn viên than tổ ong/ngày.

Trao đổi với phóng viên, chủ một cơ sở sản xuất than tổ ong tại khu vực đê sông Đuống (Phù Đổng, Gia Lâm) cho biết, mỗi ngày, họ sản xuất hàng vạn viên than tổ ong. Số than tổ ong này cung ứng cho nhiều tỉnh, thành ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

"Bây giờ ở Thủ đô cũng ít dùng than tổ ong hơn ngày xưa. Bán lẻ không ăn thua. Mỗi ngày, chúng tôi bán tầm mấy trăm viên thôi", người phụ nữ này nói thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, Hà Nội vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được 100% việc sử dụng than tổ ong. Thông tin từ Hội thảo thực trạng và giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường Thủ đô Hà Nội hồi tháng 3/2025 thông tin, Hà Nội mới xóa bỏ được 99% bếp than tổ ong trên địa bàn.

Mới đây, để hướng tới cải thiện chất lượng không khí của Thủ đô Hà Nội, trong nhiều định hướng đưa ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố cần xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, chấm dứt hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát; đẩy mạnh thu gom, phân loại và tái chế rác thải để giảm lượng chất thải rắn phát sinh ra môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí và hành động ứng phó khẩn cấp với ô nhiễm không khí nghiêm trọng.