Hạ knock-out ‘Quái thú đen’, võ sĩ Pháp giành chức vô địch UFC hạng nặng

TPO - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an quận Sơn Trà tuyệt đối tuân thủ phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trên địa bàn quận, đặc biệt đối với 5 phường phong tỏa. Cấm tuyệt đối những người không có phận sự vào trong khu cách ly, phong tỏa, kể cả lực lượng công an, báo chí, các đoàn từ thiện...