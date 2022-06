Góp sức trẻ tiến vào Kỷ nguyên số

TPO - Chia sẻ với PV Tiền Phong ngay sau Đại hội, anh Hoàng Tiến Hưng, Bí thư Đoàn VNPT cho biết, Đoàn VNPT hứa hẹn sẽ phát huy hơn nữa tính tiên phong, xung kích khẳng định vai trò là người bạn đồng hành của ĐVTN; đồng thời, góp sức trẻ, tài năng đưa con tàu VNPT “thần tốc” tiến thẳng vào Kỷ nguyên số”, Bí thư Đoàn VNPT Hoàng Tiến Hưng chia sẻ.

Ngày 16/6, Đại hội Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra với sự tham gia của 143 đoàn viên ưu tú đại diện cho 4.390 đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn.

Dự Đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư; ông Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT.

Thực hiện hơn 2.400 đề tài, sáng kiến

Dấu ấn chặng đường 5 năm qua, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 1.016 công trình phần việc thanh niên các cấp; 2.403 đề tài, sáng kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; 6.664 ý tưởng sáng tạo trên cổng Ngân hàng ý tưởng Thanh niên Việt Nam.

Nổi bật có chương trình “Thank you, Việt Nam” đã được T.Ư Đoàn bình chọn là 1 trong 12 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước năm 2021. Sản phẩm “Nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - ONE Dx” đã được T.Ư Đoàn bình chọn là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

“Ứng dụng Thanh niên Việt Nam” và “Tuổi trẻ VNPT xung kích đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” là 2 công trình đã được công nhận là công trình tiêu biểu cấp toàn quốc trong tổng số 35 công trình thanh niên tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” do T.Ư Đoàn phát động.

Trong đó, ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” là trọng tâm gắn liền với việc chuyển đổi số T.Ư Đoàn trong công tác điều hành, quản lý đoàn viên, truyền thông tới hơn 23 triệu ĐVTN trên cả nước. Đoàn Thanh niên VNPT đang phối hợp với Ban Chuyển đổi số 12 để hoàn thiện các tính năng của sản phẩm, tích hợp hệ thống quản lý đoàn viên triển khai toàn quốc và tích hợp EKYC để xác thực đoàn viên.... Dự kiến ngày 30/6/2022, hơn 6 triệu đoàn viên Việt Nam sẽ hoàn thành việc khai báo thông tin và liên thông dữ liệu sang dữ liệu dân cư quốc gia.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Tập đoàn cũng có 11 sản phẩm cũng được tuyên dương tại Lễ trao Giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển Doanh nghiệp do Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư tổ chức và 2 sản phẩm được tuyên dương tại Ngày hội Tuổi trẻ Sáng tạo toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động đồng hành với chuyên môn, xung kích trong hoạt động sản xuất kinh doanh như chuỗi chương trình “Tuổi trẻ VNPT vì khách hàng thân yêu”; Đại sứ truyền thông VNPT; VNPT Trợ thủ Ong vàng; Chương trình “tạo nguồn nhân sự quản lý trẻ”;..

Cùng với hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đoàn VNPT cũng đã giới thiệu 1.057 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, kết nạp. Trong đó, đã có 541 đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi Đoàn.

Đẩy mạnh phong trào Tuổi trẻ sáng tạo

Phát biểu tại Đại hội, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đánh giá, Đoàn VNPT với thế mạnh là những người trình độ có học vấn, chuyên môn kỹ thuật cao, được đào tạo bài bản, tuổi trẻ VNPT chính là nguồn nhân lực có chất lượng cao của đơn vị, Tập đoàn.

Chị Minh cho rằng, sáng tạo là thế mạnh của tuổi trẻ VNPT. Vì thế, thời gian tới, tuổi trẻ VNPT cần phát huy thế mạnh và lợi thế của tuổi trẻ, tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào lớn Tuổi trẻ Sáng tạo, thi đua đảm nhận công trình phần việc thanh niên. Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt đi đầu trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm chủ khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động. “Đại hội chúng ta cần tập trung đề ra những giải pháp trong việc thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Các đồng chí cần xác định, tính toán tỷ lệ hợp lý và đề ra chỉ tiêu thật cụ thể cho cả nhiệm kỳ. Trong quá trình triển khai cần thực hiện nghiêm túc bài bản”, chị Thu lưu ý.

Chia sẻ với PV Tiền Phong ngay sau Đại hội, anh Hoàng Tiến Hưng, Bí thư Đoàn VNPT cho biết, với khẩu hiệu “Tuổi trẻ VNPT xung kích, sáng tạo, hành động, hiệu quả”, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn VNPT quyết tâm thực hiện mục tiêu “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, sáng tạo của Tuổi trẻ VNPT trong công cuộc chuyển đổi số cùng sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đất nước”.

“Đoàn thanh niên Tập đoàn hứa hẹn sẽ phát huy hơn nữa tính tiên phong, xung kích khẳng định vai trò là người bạn đồng hành của ĐVTN, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tập đoàn. Đồng thời, góp sức trẻ, tài năng đưa con tàu VNPT “thần tốc” tiến thẳng vào Kỷ nguyên số”, Bí thư Đoàn VNPT Hoàng Tiến Hưng chia sẻ.

Anh Hoàng Tiến Hưng tái đắc cử Bí thư Đoàn VNPT nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn VNPT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí và bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Anh Hoàng Tiến Hưng, Bí thư Đoàn VNPT khóa XXII tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn VNPT khóa XXIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu ra 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.