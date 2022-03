‘Gồng mình’ không nổi trong cơn bão giá xăng dầu, nhiều nhà xe muốn tăng giá vé lên 20%

TPO - "Gồng mình" không nổi trước áp lực xăng dầu liên tục tăng giá, 11 doanh nghiệp vận tải hành khách tại bến xe miền Đông đã kê khai, điều chỉnh giá vé với mức tăng khoảng 20%.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Lâm Hải - Trưởng phòng Kế hoạch vận tải Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông thông tin, từ sau Tết Nguyên đán tới nay, công ty đã nhận được kê khai điều chỉnh giá cước của 11 DN vận tải đang hoạt động tại bến.

Lý giải về nguyên nhân khiến đơn vị vận tải phải điều chỉnh tăng giá vé, đại diện bến xe miền Đông cho biết, trong cơ cấu giá thành vận tải thì nhiên liệu chiếm từ 25 – 30%, với mức giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng so với thời gian vừa qua đã gây khó khăn cho DN, trong khi đó lượng khách ở thời điểm này chỉ còn khoảng 40% – 50% so với cùng kỳ các năm trước nên họ buộc phải tăng giá để bù chi. Hiện, 11 DN kê khai, điều chỉnh tăng giá ở mức tăng khoảng 20% so với trước đây.

Đại diện bến xe miền Đông cũng cho hay, theo quy định liên quan đến kê khai giá vé vận tải hành khách, các đơn vị sẽ gửi đề xuất lên cơ quan quản lý là Sở GTVT ở các tỉnh/thành phố. Sở này là đơn vị xem xét mức giá. Ở bến xe miền Đông, sau khi giá kê khai được chấp nhận thì tại bến sẽ chấp nhận việc bán với mức giá đó.

Hiện, có 140/153 đơn vị vận tải đã hoạt động trở lại tại bến. Tuy nhiên, lượng khách bình quân đạt khoảng 7.000 khách/ngày, con số này chỉ đạt 42% so với tháng 2/2021, còn so với thời gian trước dịch chỉ đạt khoảng 32%.

Anh Hà, đại diện nhà xe Thành Công có hàng chục xe chạy tuyến TP.HCM – Bình Phước xác nhận, đơn vị này đã điều chỉnh tăng giá vé lên 8% để bù chi phí do giá xăng dầu tăng quá mạnh.

Theo anh Hà, giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của DN, do lượng khách hiện nay rất ít nên không thể bù đắp được chi phí hoạt động của mỗi chuyến xe hằng ngày.

"Hiện nay, mỗi chuyến xe xuất bến cũng chỉ khoảng 15 hành khách đổ lại, nghĩa là khoảng 50% số ghế. Nếu vẫn tiếp tục duy trì mức giá cũ, DN sẽ lỗ nặng", anh Hà bộc bạch.

Trong khi đó, anh Duy An, chủ nhà xe Phước Hưng chạy tuyến TP.HCM – Gia Lai cho biết, với một chuyến chặng TP.HCM – Gia Lai, trước đây chi phí đổ dầu cao nhất chỉ có 6 triệu nhưng nay tăng vọt lên 7,2 triệu đồng.

"Mặc dù giá xăng dầu lên quá cao nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch tăng giá vé vì khi giá vé tăng thì khách hàng sẽ lại cân nhắc việc sử dụng dịch vụ nên tôi chấp nhận chạy lỗ để duy trì tuyến và thói quen đi lại của hành khách. Song, nếu thời gian tới, giá xăng dầu như hiện nay, buộc tôi phải điều chỉnh lại giá vé và đưa ra mức giá mới cạnh tranh với thị trường", anh An nói.

Theo công văn điều hành xăng dầu của Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã chính thức duyệt tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày 1/3. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 545 đồng/lít so với giá hiện hành, giá bán không cao hơn 26.077 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán không cao hơn 26.834 đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu đều tăng. Dầu hoả là 19.978 đồng một lít, tăng 469 đồng. Dầu diesel là 21.310 đồng một lít, tăng 509 đồng.