Golfer số 1 thế giới Scottie Scheffler vô địch The Masters 2022

TPO - Scottie Scheffler giành major đầu tiên trong sự nghiệp, với chiến thắng tại The Masters 2022 trên sân Augusta National hôm qua, 10/4.

Trong ngày thi đấu chung kết trên sân Augusta National hôm qua, Scottie Scheffler ghi được 4 điểm birdie qua 18 hố. Việc dính bogey ở hố 10, cùng 1 điểm double bogey ở hố 18 không làm ảnh hưởng đến vị trí của Scheffler khi mà đối thủ trực tiếp của anh là Cameron Smith không có được kết quả thuận lợi.

Với tổng điểm -10 sau 4 vòng đấu, Scheffler chính thức lên ngôi vô địch The Masters 2022. Anh nhận khoản tiền thưởng 2,7 triệu USD - kỷ lục của các giải major.

Đặc biệt, Scheffler trở thành golfer đầu tiên giành chiến thắng The Masters với 4 vòng đấu đều đánh dưới 72 gậy. Golfer 25 tuổi người Mỹ khởi đầu vòng 1 với 69 gậy, kết thúc vòng 2 với 67 gậy, trước khi hoàn thành 2 vòng cuối, cùng với 71 gậy.

Danh hiệu tại The Masters 2022 là major đầu tiên trong sự nghiệp của Scheffler. Ở các major khác, golfer người Mỹ từng xếp thứ 4 tại PGA Championship 2020, hạng 7 US Open 2021 và hạng 8 The Open Championship 2021.

Hai tháng vừa qua là khoảng thời gian kỳ diệu đối với Scheffler. Hồi giữa tháng 2, golfer 25 tuổi người Mỹ đã có danh hiệu PGA Tour đầu tiên khi vô địch Phoenix Open. Sau đó 3 tuần, anh đăng quang tại Arnold Palmer Invitational. Cuối tháng 3, Scheffler vô địch WGC-Dell Technologies Match Play. Kể từ chiến thắng đầu tiên, Scheffler chỉ mất 42 ngày để soán ngôi Jon Rahm và leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng thế giới.

Xếp sau Scottie Scheffler tại The Masters 2022 là cựu số 1 thế giới Rory McIlroy với tổng điểm -7. Shane Lowry và Cameron Smith đồng hạng 3 với thành tích -5.

Nhà vô địch The Masters 2021 Hideki Matsuyama xếp hạng đồng 14 với tổng điểm +2. Trong khi huyền thoại Tiger Woods đứng thứ 47 với thành tích +13, một nỗ lực đáng khen khi anh trở lại sau gần 14 tháng dưỡng thương do tai nạn giao thông.