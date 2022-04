Giải golf từ thiện thường niên “Vì trẻ em Việt Nam”

TPO - Giải golf Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids sắp bước vào mùa giải lần thứ 15. Với ý nghĩa cao đẹp vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, Swing for the Kids đã thực sự gắn kết các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm và cộng đồng doanh nghiệp , để trao hơn 18.000 suất học bổng, với tổng trị giá 18,5 tỷ đồng, tới tận tay các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sáng nay 7/4/2022, buổi họp báo công bố Giải golf từ thiện thường niên "Swing for the Kids - Vì trẻ em Việt Nam" đã được diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần thứ 15, Giải được Báo Đầu tư chủ trì tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Lê Trọng Minh, Tổng biên tập Báo Đầu tư chia sẻ: "Dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến Giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids đã phải lùi lại một năm, song không vì thế mà ngăn trở được tình người và những tấm lòng nhân ái. Ban Tổ chức tin tưởng rằng, hơi ấm từ những trái tim nhân hậu và sự nhiệt huyết từ những hành động sẻ chia cụ thể sẽ giúp làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn và tiếp tục truyền lửa tới những học sinh, sinh viên nghèo để vượt qua khó khăn, vươn tới tri thức." Theo bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đơn vị đồng tổ chức Giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids:"trẻ em là tương lai của thế giới, hỗ trợ giáo dục đã nằm trong chương trình phát triển bền vững của BRG từ rất lâu. BRG và các đơn vị thành viên cam kết sẽ luôn đồng hành với Chương trình." Trong các mùa giải gần đây, số lượng golf thủ đăng ký tham gia luôn vượt xa so với dự kiến. Các golf thủ chia sẻ rằng, họ biết đến Giải golf từ thiện Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids của Báo Đầu tư với ý nghĩa cao đẹp, họ tham gia chơi không phải vì giải thưởng, mà vì ý nghĩa nhân văn hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, là hoạt động xã hội nên được duy trì và lan tỏa hơn nữa. Giải gôn từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 15 – Swing for the Kids do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2022 tại Sân gôn Kings' Island, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội để tiếp tục gây quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.