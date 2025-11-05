Golden Farm: Hành trình 25 năm tự hào sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới

Golden Farm được ra đời từ khát vọng mang đến cho người Việt những giải pháp ẩm thực tiện lợi và thơm ngon nhất. Trải qua 25 năm, khát vọng ấy đã được hiện thực hóa bằng những sản phẩm chất lượng, ngon chuẩn vị từ thiên nhiên và chứa đựng trong đó là tâm huyết lẫn tình yêu dành cho ngành thực phẩm và đồ uống.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của Golden Farm – hành trình từ một doanh nghiệp khiêm tốn trở thành thương hiệu tiên phong trong ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam, đồng thời có mặt tại nhiều thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc,…

Golden Farm sở hữu nhà máy đạt chuẩn ISO 22000:2018, ứng dụng công nghệ châu Âu và sử dụng nguồn nguyên liệu chọn lọc trong nước và kết hợp cùng các loại trái cây nhập khẩu chất lượng cao.

Suốt hành trình ấy, Golden Farm đã luôn đồng hành và góp phần mang đến chất liệu hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Việt trong mỗi bữa ăn ngon. Thương hiệu cũng trở thành nguồn cảm hứng cho những ai yêu thích sáng tạo ẩm thực, đồng thời là người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống trên con đường chinh phục khách hàng.

Golden Farm khẳng định vị thế dẫn đầu với các dòng sản phẩm tiện lợi và thơm ngon như Bơ , Xốt Mì Spaghetti, Xốt BBQ, Xốt Salad, Mứt Sệt, Trà Thảo Mộc, Mứt Trái Cây, Xốt Topping, Sirô Đậm Đặc, Nước Cốt Trái Cây, Sinh Tố,… được phát triển từ nguồn nguyên liệu bản địa chọn lọc và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến hương vị đặc trưng, dễ sử dụng trong nhiều món ăn và đồ uống hằng ngày.

Các sản phẩm của Golden Farm đa dạng và dễ ứng dụng trong nhiều món ăn, từ bơ hạt phỉ, bơ đậu phộng, bơ matcha với vị béo bùi tự nhiên, thích hợp cho bữa sáng, làm bánh hoặc pha đồ uống, đến Xốt Spaghetti và Xốt Salad giúp việc nấu nướng nhanh gọn mà vẫn bổ dưỡng. Nhờ hương vị thơm ngon, tính linh hoạt cũng như ứng dụng cao, Golden Farm trở thành đơn vị đồng hành tin cậy trong gian bếp của nhiều gia đình Việt.

Nhiều sản phẩm đột phá xuất hiện tại Vietfood & Beverage Propack 2025

Đến với Triển lãm Vietfood & Beverage Propack 2025 diễn ra từ ngày 05 đến 08/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, nơi quy tụ hơn 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, Golden Farm tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam.

Các sản phẩm thuộc nhóm nguyên liệu pha chế và làm bánh đột phá sẽ được giới thiệu trong triển lãm như: Sirô Đậm Đặc, Xốt Topping, Nước Cốt Trái Cây, Sinh Tố và Mứt Filling. Trong đó, Sirô Đậm Đặc Golden Farm và Mứt Filling Golden Farm là hai dòng sản phẩm đột phá được xem là điểm nhấn nổi bật của gian hàng Golden Farm lần này.

Sirô Đậm Đặc Golden Farm không chỉ là nguyên liệu pha chế mà còn là giải pháp tối ưu cho các đơn vị kinh doanh và người yêu pha chế. Với kết cấu sệt hơn sirô truyền thống, đậm vị trái cây tươi, giàu thịt quả và không dùng đường hóa học; sản phẩm giúp các quán tiết kiệm chi phí, giảm khâu pha trộn nhiều nguyên liệu mà vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên và hương thơm đặc trưng của trái cây trong từng món đồ uống.

Tiếp nối dòng sản phẩm Sirô Đậm Đặc, Mứt Filling Golden Farm là nguyên liệu không thể thiếu trong các tiệm bánh chuyên nghiệp. Mứt có độ sánh quyện, đậm vị trái cây, dễ phết, dễ bơm nhân và đặc biệt chịu nhiệt tốt, giúp bánh sau khi nướng vẫn giữ màu sắc tươi sáng, dáng bánh chuẩn và hương vị tự nhiên. Nhờ vậy, Mứt Filling Golden Farm không chỉ hỗ trợ quá trình chế biến thuận lợi mà còn góp phần tạo nên những chiếc bánh có hương vị hấp dẫn, hình thức đẹp mắt với chất lượng đồng đều.

Mang tinh thần “Ngon Chuẩn Vị Từ Thiên Nhiên”, Golden Farm luôn không ngừng đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mọi nỗ lực đều hướng đến mục tiêu giữ trọn hương vị thiên nhiên và khẳng định niềm tự hào sản phẩm Việt Nam vươn cao thế giới.

