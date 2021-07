Gọi điện lừa người dân bị nhiễm COVID-19 để chiếm đoạt tài sản

TPO - Một số đối tượng điện thoại thông báo người dân đã nhiễm COVID-19 và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện một số thao tác trên điện thoại rồi đánh cắp thông tin, rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Ngày 24/7, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, liên tục nhận được thông tin phản ánh từ người dân trú tại các phường 3, 7, 8 và 11 về việc nhận được điện thoại từ số lạ, thông báo họ đã nhiễm COVID-19.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo báo mã số bệnh nhân và yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số CMND hoặc CCCD, số bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và số tài khoản ngân hàng… Đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện một số thao tác trên điện thoại theo hướng dẫn, với lý do là đáp ứng yêu cầu được chữa bệnh của Bộ y tế.

Công an TP.Vũng Tàu khẳn định, thực chất của thủ đoạn lừa đảo này là lợi dụng tâm lý lo lắng bất an của người dân khi tưởng mình bị bệnh, dễ bị sơ hở, mất cảnh giác và sẵn sàng thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó, đối tượng sẽ đánh cắp thông tin và rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Các trường hợp được xác định là F0, F1… cơ quan y tế của địa phương sẽ trực tiếp đến thông báo cho người dân, chứ không thông báo qua điện thoại và không thu thập thông tin cá nhân của người dân qua điện thoại, như những trường hợp các đối tượng lừa đảo thực hiện nêu trên.

Công an TP.Vũng Tàu khuyến cáo khi nhận được những cuộc điện thoại tương tự như trên, người dân cần bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, đồng thời báo với công an phường, hoặc công an thành phố, để được hướng dẫn xử lý.

Giả danh nhân viên y tế mời phun thuốc phòng dịch

Tương tự, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng khuyến cáo, hiện nay, lợi dụng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoàn tài sản của người dân với những thủ đoạn như giả dạng nhân viên y tế mặc trang phục kín đến tận nhà, mời gọi người dân phun thuốc phòng dịch, phát thuốc diệt khuẩn để lừa đảo thu tiền.

Đồng thời, giả mạo nhân viên y tế, đại diện thương mại cho các nhà sản xuất vắc xin COVID-19 thông báo sở hữu, cung cấp dịch vụ hoặc được quyền tiếp cận vắc xin COVID-19 đề nghị người dân đưa tiền đặt cọc tiêm chủng để chiếm đoạt hoặc cung cấp vắc xin COVID-19 giả. Giả mạo nhân viên y tế lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản hoặc gây mê cướp tài sản. Đăng thông tin giả mạo trên mạng xã hội về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân COVID-19 nhằm vận động quyên góp, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài những thủ đoạn trên, các đối tượng gọi điện thoại thông báo cho người dân nằm trong danh sách bị cách ly và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, truy cập vào đường link website có chứa mã độc để đánh cắp thông tin cá nhân. Kẻ lừa đảo còn gửi các tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện có chứa đường link liên kết đến trang website giả mạo có tên, địa chỉ truy cập và hình thức gần giống với website chính thức của các ngân hàng, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán yêu cầu người nhận cung cấp thông tin trên website giả mạo nhằm lấy thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Do đó, Công an thị xã Phú Mỹ đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, khi gặp các trường hợp trên cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến số điện thoại 02543.876.125 (Công an thị xã Phú Mỹ) để được hỗ trợ.