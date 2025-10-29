Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giữa lòng TPHCM, học sinh tiểu học làm nông, hái rau

Anh Nhàn
TPO - Giờ ra chơi, học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (TPHCM) không chỉ vui đùa mà còn chăm sóc vườn rau xanh mướt của lớp mình. Rau thu hoạch được bán gây quỹ, phục vụ hoạt động học tập và giúp những bạn gặp khó khăn.

Sân Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM) những ngày gần đây rộn ràng tiếng cười. Học sinh các khối lớp tay cầm kéo, rổ nhựa, cùng thầy cô thu hoạch những luống rau xanh mướt sau thời gian gieo trồng và chăm sóc.

Những bó rau được cắt tỉa, đóng gói cẩn thận để gửi đến "khách hàng thân thiết", chính là phụ huynh học sinh. Mỗi lớp đều có khu vườn nhỏ của riêng mình, gồm 6 khay trồng rau. Nhờ đó, học sinh rèn luyện tinh thần tập thể khi cùng nhau chăm sóc, tưới nước, theo dõi sự phát triển của cây.

1946249251569303713.jpg
Cô trò Trường Tiểu học Đặng Trần Côn chăm sóc vườn rau trong giờ ra chơi. Ảnh: T.H.

Vì trường không thu quỹ lớp nên toàn bộ số tiền bán rau được đưa vào quỹ nhằm phục vụ hoạt động học tập và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, việc trồng rau trong sân trường là hoạt động gắn kết thực tế với chương trình giáo dục STEM. “Khi học sinh trực tiếp làm đất, gieo hạt, tưới cây, thu hoạch, các em không chỉ vận dụng kiến thức khoa học – công nghệ mà còn rèn luyện kỹ năng lao động, học được tinh thần kiên trì, trách nhiệm và biết trân trọng sản phẩm do chính tay mình làm ra”, bà Hà chia sẻ.

Bà Hà nói thêm, nhờ vườn rau, không gian trường trở nên xanh mát, sinh động hơn. Giờ ra chơi, thay vì chơi những trò vận động, học sinh lại hứng thú với việc chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước. Chính sự thay đổi đó giúp các em thêm yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường và biết quan sát, tìm hiểu sự phát triển của cây.

371030109306138274-2897.jpg
Học sinh thích thú khi tận tay chăm sóc, thu hoạch rau xanh. Ảnh: T.H.

Phụ huynh Nguyễn Thị Thu Giang, có hai con đang học khối 2 và khối 4, cho biết chị rất ấn tượng với chương trình. “Các bé háo hức lắm. Lần đầu tiên con tôi được thấy cây lớn lên mỗi ngày, rồi được tận tay hái rau mang về nhà”, chị Giang kể.

Chị Giang nói thêm, không chỉ dừng lại ở niềm vui thu hoạch, điều quý giá hơn là bài học về giá trị lao động. Khi biết rau được bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/bó, nhiều học sinh ngạc nhiên vì “thấy cực mà bán rẻ quá”. Qua đó, học sinh hiểu rằng để có được những mớ rau xanh là cả một quá trình dài và vất vả.

“Từ đó, các con biết trân trọng sức lao động, biết tiết kiệm và không lãng phí thức ăn”, chị Giang chia sẻ.

a773f13bf6a17bff22b0.jpg
Thành quả rau xanh của học sinh lớp 4/2. Ảnh: T.H.

Theo vị phụ huynh này, điều đáng quý từ chương trình không phải là số tiền, mà là tinh thần. Cả thầy, trò và phụ huynh đều thấy vui vì tạo ra được một sân chơi giáo dục ý nghĩa, vừa học vừa làm. Tiền thu được được dùng để mua bánh kẹo, phần thưởng, tổ chức hoạt động ngoại khóa hoặc hỗ trợ các bạn gặp khó khăn.

Anh Nhàn
