Giới trẻ Trung Quốc tích cực tìm cơ hội việc làm ở các hội chợ thương mại

SVO - Với hơn 12 triệu sinh viên tốt nghiệp mỗi năm và cơ hội tuyển dụng ngày càng thu hẹp, nhiều bạn trẻ Trung Quốc coi các hội chợ và triển lãm thương mại như “phao cứu sinh” để mở rộng mạng lưới, học hỏi ngành nghề và tìm việc làm.

Khi cơ hội tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng hạn hẹp, không ít ứng viên trẻ xem những hội chợ và triển lãm thương mại là dịp để mở rộng mạng lưới, tìm hiểu các ngành nghề mới hoặc thậm chí kiếm thêm thu nhập tạm thời thông qua việc làm thời vụ, SCMP cho biết.

Nhiều bạn trẻ Trung Quốc tìm đến các hội chợ và triển lãm để mở rộng cơ hội việc làm. Ảnh: Tân Hoa Xã.

“Em đến các triển lãm để quan sát, học hỏi và mở rộng tầm nhìn, sau đó sẽ lên website của các công ty để nộp đơn xin việc”, An Ran, cử nhân ngành tiếng Anh tốt nghiệp năm 2024, chia sẻ. Cô vừa bị cắt giảm nhân sự tại công ty thương mại nhỏ nơi mình làm việc đầu tiên.

“Môi trường việc làm hiện nay thật tồi tệ. Nhiều công ty nhỏ chỉ tuyển người trẻ để thử việc, chứ không hề đào tạo bài bản”, cô nói thêm.

Thực tế, những lời than phiền như của An Ran không còn xa lạ với hàng triệu người trẻ Trung Quốc đang mải miết săn tìm một công việc ổn định. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi này liên tục ở mức hai con số kể từ năm 2019, trở thành bài toán nan giải cho Bắc Kinh trong nỗ lực duy trì tăng trưởng và khôi phục niềm tin công chúng.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị với nhóm 16-24 tuổi đã giảm nhẹ xuống 17,7% trong tháng 9, sau khi chạm mức 18,9% vào tháng 8 - cao nhất trong 20 tháng. Con số này cho thấy áp lực lớn mà người trẻ đang đối mặt trong quá trình tìm kiếm việc làm đầu tiên.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi số lượng sinh viên tốt nghiệp tiếp tục tăng kỷ lục mỗi năm. Theo số liệu chính thức, khoảng 12,2 triệu sinh viên Trung Quốc ra trường trong năm 2025 - con số cao chưa từng có, nối tiếp chuỗi tăng mạnh từ 11,8 triệu (2024), 11,6 triệu (2023) và 10,8 triệu (2022).

Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người trẻ (16-24 tuổi) Trung Quốc theo từng tháng. Biểu đồ: SCMP.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ trải nghiệm “săn việc tại hội chợ”, coi đây là cách chủ động giành lợi thế trước đối thủ và điều này đã thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp tham gia.

Hong Yingying, làm việc tại Trung tâm Sáng tạo Robot Hình người ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang), cho biết nhóm của cô “liên tục nhận được hồ sơ xin việc” tại các sự kiện ngành.

“Từ năm ngoái đến nay, tại các hội chợ như Hội nghị Robot Thế giới ở Bắc Kinh, chúng tôi nhận được hồ sơ đều đặn mỗi ngày”, cô nói.

Tại Hội nghị Quốc tế về Robot và Hệ thống Thông minh tổ chức ở Hàng Châu hồi tháng trước, nhóm của cô nhận hàng chục hồ sơ mỗi ngày, nhiều trong số đó đến từ thạc sĩ, tiến sĩ và du học sinh trở về nước.

“Ngành robot của Trung Quốc đang phát triển mạnh, nên ngày càng nhiều người muốn tìm cơ hội trong nước”, cô nói.

Một doanh nghiệp khác tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Thượng Hải tháng 7 cho biết trên mạng xã hội RedNote rằng họ nhận được khoảng 8 hồ sơ mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Trong đó có cả sinh viên mới tốt nghiệp chuẩn bị cho mùa tuyển dụng mùa thu, lẫn những người đi làm muốn chuyển hướng sang lĩnh vực AI, phần lớn đều có nền tảng học thuật tốt”, người này chia sẻ.

Với Siri, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Chính trị và Pháp luật Thượng Hải năm 2024, công việc tại các hội chợ không chỉ giúp cô có thêm thu nhập mà còn mở ra cơ hội kết nối mới.

Sau khi rời công ty công nghệ lớn vì không chịu nổi văn hóa làm việc căng thẳng, Siri bắt đầu làm hướng dẫn viên tại các hội chợ và triển lãm.

“Công việc linh hoạt, em được gặp nhiều người trong các ngành khác nhau”, cô nói.

Theo ước tính của Siri, chỉ khoảng 1/3 bạn cùng lớp tìm được việc trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

“Thị trường việc làm thực sự rất khó khăn. Ngay cả các công ty nước ngoài cũng ít tuyển dụng hơn. Hầu hết bạn bè em ở Thượng Hải chỉ nhận được công việc với mức lương khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ (tương đương 703-844 USD) mỗi tháng”, cô thở dài.

