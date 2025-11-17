Nữ sinh trường ĐH Hàng hải đăng quang 'Vũ trụ Đồng tiền 2025'

SVO - Phạm Thị Mai Hương (trường ĐH Hàng hải Việt Nam) trở thành quán quân 'Vũ trụ Đồng tiền – The Moneyverse 2025' sau màn bứt phá ở vòng thi phụ trong đêm Chung kết phát sóng (16/11)), trên VTV3.

Chiến thắng đến khi Mai Hương vượt đối thủ đúng một điểm ở thử thách “Blockchain protocol” – nội dung mà cả hai thí sinh đều không hoàn thành ở lượt đầu. Khoảnh khắc công bố kết quả khiến trường quay với hơn 1.000 khán giả vỡ òa. Hương là thí sinh trẻ nhất trong Top 6 và không học chuyên ngành Kinh tế – Tài chính.

Tại Tứ kết, nữ sinh từng đối diện nghi ngờ về kinh nghiệm, buộc cô phải bảo vệ quan điểm để được thi đấu công bằng. Ở các vòng sau, Hương liên tục thể hiện năng lực: Mở thành công mã Black Hole, dẫn đầu số Monee tích lũy ở Bán kết và chủ động chọn thử thách mới thay vì hướng đến an toàn.

Vòng thi Hố đen của cuộc thi.

“Xuất phát điểm của mình không nổi bật, nhưng cuộc thi giúp mình tin vào bản thân và sẵn sàng bước lên”, Mai Hương nói. Theo cô, chương trình mang lại nhiều trải nghiệm mới và mở ra cơ hội học tập trong môi trường rộng hơn.

Chung kết quy tụ sáu thí sinh đến từ các trường: ĐH Hàng hải Việt Nam, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kinh tế – Tài chính TP. HCM, Học viện Tài chính và ĐH Thương mại. Sự kiện thu hút hơn 1.000 sinh viên từ nhiều tỉnh, thành tới cổ vũ, tạo không khí sôi động hiếm thấy ở một gameshow học thuật.

Nữ sinh trường ĐH Hàng hải đăng quang 'Vũ trụ Đồng tiền 2025'.

Mùa giải 2025 tiếp tục sử dụng mô hình Escape Room, gồm năm hợp phần: Kiếm, Tiêu, Tích lũy, Đầu tư và Bảo toàn. Thí sinh phải vận dụng kiến thức tài chính cơ bản, khả năng xử lý dữ liệu và ra quyết định nhanh.

Năm nay, chương trình đưa Multi-Agent AI vào vai trò giám khảo, kết hợp phần tranh biện với Top 3 mùa 1 và vòng “Gặp gỡ Tỷ phú”. Đây là lần đầu AI đánh giá trực tiếp thí sinh trên truyền hình.

Nữ sinh trường ĐH Hàng hải đăng quang 'Vũ trụ Đồng tiền 2025'.

TS Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP. HCM cho biết, các bài toán thị trường trong chương trình đòi hỏi thí sinh vững chuyên môn và phản ứng nhanh. “Tôi đánh giá cao tính chuyên môn và chất lượng nội dung của mùa giải năm nay”, ông nói.

Chương trình do Thời báo VTV (VTVTimes), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với một số đơn vị thực hiện.

Sau hai mùa tổ chức, 'Vũ trụ Đồng tiền' đã mở rộng tới 54 trường đại học, tiếp cận hàng nghìn sinh viên. Chủ đề “Thiên hà số” đặt thí sinh vào bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu tích hợp gamification, tranh biện, tư duy dữ liệu và phản biện.

Ngoài tìm quán quân, chương trình trao nhiều học bổng chuyên môn, gồm chứng chỉ quốc tế và học bổng về trí tuệ nhân tạo, hướng đến việc phát triển năng lực dài hạn cho sinh viên. Năm 2026, sân chơi dự kiến nâng quy mô lên 81 đội thi.