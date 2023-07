Giây phút kinh hoàng khi xe chở khách nước ngoài bị lật trên đèo Khánh Lê

Giây phút kinh hoàng

Ngày 19/7, nhiều người bị thương đi trên chiếc xe chở khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê vẫn đang được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa chăm sóc y tế, trong đó có hướng dẫn viên người Việt.

Nằm trên giường bệnh, anh Nguyễn Văn Hoàng (35 tuổi, hướng dẫn viên cho khách Trung Quốc) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn. “Đây là chuyến đi tồi tệ nhất của mình trong hơn 7 năm hành nghề”, anh Hoàng nói.

Anh Hoàng kể lại, ngày 18/7, tài xế Hồ Ngọc Hưng (58 tuổi, ở quận 1, TPHCM) lái xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội chở 21 người Trung Quốc và 2 hướng dẫn Việt Nam (trong đó có Hoàng) xuất phát từ Đà Lạt đến Nha Trang.

Theo lịch trình, đoàn khách Trung Quốc từ Thượng Hải đến TPHCM, sau đó lần lượt du lịch tại Đà Lạt, Nha Trang rồi đến Bình Thuận, sau đó trở lại TPHCM để về nước. Tuy nhiên, đoàn khách vừa từ Đà Lạt đến Nha Trang thì đã gặp sự cố.

Khi xe đang chạy xuống đèo Khánh Lê được một đoạn (thuộc địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh) anh Hoàng nghe tiếng “xì xì” bất thường và tài xế Hưng liên tục nói: “Chết rồi, chết rồi!”

Theo anh Hoàng, sau đó tài xế Hưng tìm cách giảm tốc độ, đạp thắng nhưng không hiệu quả. Vì thế, anh Hoàng nhanh chóng ra hiệu cho khách Trung Quốc trên xe đeo dây an toàn, cúi thấp người. Ít phút sau xe bất ngờ chao đảo, tông đổ nhiều mét lan can chắn xuống vực đèo rồi lật ngang. Đầu ô tô biến dạng sau tai nạn, kính chắn gió vỡ toác.

Nhiều người kẹt bên trong tìm đủ cách thoát ra với sự giúp sức của người dân có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ. “Sự cố xảy ra quá nhanh, tôi bị va đập mạnh ngất đi. Tỉnh lại, tôi hỗ trợ kéo được một người cùng nhau ra ngoài, rồi lại tiếp tục bị ngất vì choáng”, Hoàng nói.

Sức khoẻ nạn nhân ổn định

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng ông Từ Châu (Phó Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP.HCM) và đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ xe chở khách Trung Quốc bị lật trên đèo Khánh Lê.

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân sớm phục hồi và trở về quê hương. Thông qua Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TPHCM, ông Khuất Việt Hùng đã chia sẻ những mất mát đối với các gia đình nạn nhân bị thương vong là người Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành điều tra, giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Tính đến sáng 19/7, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa đã tiếp nhận 18 ca cấp cứu trong vụ tai nạn nói trên. Trong đó, có 3 trường hợp bị thương nhẹ đã được xuất viện, 15 trường hợp còn lại đang được các y, bác sĩ chăm sóc tích cực. Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, cột sống, gãy xương, chấn thương vùng ngực, vùng đầu, mặt…

Hiện các nạn nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định và không có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 18/7, tại Km 56+200 quốc lộ 27C (xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh), xe khách mang biển kiểm soát 29B-405.83 do lái xe Hồ Ngọc Hưng điều khiển theo hướng Đà Lạt đi Nha Trang, trên xe chở tổng cộng 24 người (trong đó có 21 khách Trung Quốc, 2 hướng dẫn viên và 1 tài xế người Việt) đã tự gây tai nạn. Vụ tai nạn đã làm 4 hành khách người Trung Quốc tử vong gồm: ông Wang WenYuan (SN 1959), các bà Yin Chunxia (SN 1963), Li YuLing (SN 1953) và bà Si ShuZhen (tử vong tại trạm xá xã).

Theo báo cáo nhanh ngày 19/7 của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, lời khai ban đầu của lái xe Hồ Ngọc Hưng cho biết do xe bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật sang bên lề đường. Tài xế Hưng có kết quả test âm tính với nồng độ cồn và ma túy, có giấy phép lái xe hạng D với thời hạn đến ngày 9/3/2028. Tem kiểm định an toàn kỹ thuật xe khách có hiệu lực đến ngày 27/7/2023.