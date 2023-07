Khánh Hòa chỉ đạo khẩn vụ lật xe chở đoàn khách Trung Quốc làm 4 người chết

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý và điều tra vụ lật xe chở khách Trung Quốc trên đèo Khánh Lê làm 4 người chết, nhiều người bị thương.

Chiều tối 18/7, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý và điều tra vụ lật xe chở khách Trung Quốc làm 4 người chết trên đèo Khánh Lê, đoạn Quốc lộ 27C đi qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở GTVT, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chia buồn các gia đình nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các trường hợp bị thương trong vụ tai nạn. Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra dữ liệu trên thiết bị giám sát hành trình, phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội để kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn giao thông; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách và du lịch thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật an toàn giao thông đối với phương tiện và hành khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông; Giao Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung lực lượng cứu chữa các nạn nhân của vụ tai nạn; Giao UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương phối hợp với Sở GTVT, Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh nhanh chóng xử lý, khắc phục vụ tại nạn xảy ra trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đang điều trị cho 9 người bị thương vụ tai nạn nói trên, trong đó phần lớn là người Trung Quốc. Hiện tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân ổn định. Chiều cùng ngày, đại diện Ban ATGT tỉnh cùng Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông. Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của các nạn nhân bị thương. Đồng thời mong muốn các y, bác sĩ khẩn trương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân này sớm bình phục để trở về với gia đình.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 15h20 chiều cùng ngày, tại Km56+ 200 trên tuyến Quốc lộ 27C (thuộc địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm đó, xe ô tô khách biển số 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (SN 1965, trú tại 4/81 đường Trần Khát Chân, quận 1, TP.HCM) điều khiển hướng Đà Lạt - Nha Trang (trên xe có tổng số 23 người, trong đó có 1 tài xế, 2 hướng dẫn viên và 20 khách người Trung Quốc) đến địa điểm trên thì xe bị lật.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ (toàn bộ là người Trung Quốc) và 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 17 người bị thương, xe ô tô khách hư hỏng. Công an huyện Khánh Vĩnh đã lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe Hưng (hiện chưa có kết quả).

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Khánh Vĩnh phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Khánh Vĩnh cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là đường đèo dốc (đèo Khánh Lê), mặt đường êm thuận, thời tiết khô ráo, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ và đường có 2 làn xe hỗn hợp, không có dải phân cách giữa, nằm ngoài khu đông dân cư.