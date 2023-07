Nha Trang tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở cấp dầu

TPO - Công an TP Nha Trang đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở lưu trữ dầu diesel để cung cấp dầu nội bộ cho các xe khách và xe tải của Công ty TNHH Cúc Tùng, đường 23/10, TP Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18/7, Công an TP Nha Trang đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở lưu trữ dầu diesel để cung cấp dầu nội bộ cho các xe khách và xe tải của Công ty TNHH Cúc Tùng do vi phạm các quy định trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Khi thực hiện kiểm tra trước đó, Công an TP Nha Trang đã phát hiện Công ty TNHH Cúc Tùng đã đưa cơ sở này vào hoạt động, sử dụng khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Vì thế, Công an TP Nha Trang đã yêu cầu công ty này thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thời gian qua, nhiều điểm vui chơi, giải trí, khách sạn trên địa bàn TP Nha Trang bị xử lý vì để vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở có văn bản tạm ngừng hoạt động gồm: quán Bar Lodge (tại tầng hầm khách sạn Nha Trang Lodge), vũ trường Yasaka Club (tầng hầm khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang), khu vực Havana Club (thuộc khu dịch vụ ngầm thuộc khách sạn Priemier Havana của Công ty CP Hải Vân Nam Nha Trang)...