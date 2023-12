Giao dịch đất nền TPHCM và vùng phụ cận giảm một nửa

TPO - Từng là phân khúc tạo nên sức hút lớn nhưng thời gian qua, đất nền lại giao dịch ảm đạm khi lượng tiêu thụ giảm đến 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Ảm đạm thị trường

Theo báo cáo thị trường bất động sản TPHCM và các vùng phụ cận tháng 11/2023 của DKRA Group, nguồn cung mới của phân khúc đất nền giảm 84% so với cùng kỳ năm trước và 43% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ mới của thị trường vẫn ở mức thấp, khi giảm đến 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặt bằng giá sơ cấp ghi nhận mức giảm trung bình 8 - 10% so với lần mở bán trước đó, các chính sách chiết khấu, cam kết lợi nhuận… tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Thị trường thứ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước, mức giảm tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm có giá trị cao, nhóm dự án chưa hoàn thiện hạ tầng, pháp lý… thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình.

Tương tự, theo thống kê của trang Batdongsan.com.vn, dù lượng tin đăng cắt lỗ đã giảm trong những quý cuối năm, thị trường vẫn chưa hồi phục về mức độ quan tâm và thanh khoản. Nhu cầu tìm mua đất nền trong tháng 11/2023 giảm 18% so với tháng 2/2023. Đến quý IV/2023, có tới 43% nhà môi giới được khảo sát cho biết giao dịch đất nền giảm hơn 50%, 31% đánh giá giao dịch đất nền giảm từ 10 - 50%.

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn khẳng định, đất nền là một trong những phân khúc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi thị trường bất động sản suy thoái trong năm nay. Gần như mọi giao dịch của phân khúc này đều tạm hoãn, phần lớn nhà đầu tư đã phải cắt lỗ sâu để níu kéo khách hàng. Tuy nhiên, thanh khoản sản phẩm vẫn không mấy biến chuyển.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, phân khúc đất nền thời gian qua ảm đạm và chờ đợi, trong thời gian tới, thị trường đất nền sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự kiến có hiệu lực từ đầu 2025 siết chặt hoạt động phân lô bán nền, có thể sẽ khiến mức độ quan tâm đối với đất nền tiếp tục sụt giảm. Mặt bằng giá đất nền cũng sẽ được điều chỉnh giảm, nhất là đối với những lô đất to.

“Tuy nhiên, trong dài hạn, giá đất có thể tiếp tục tăng lên và giao dịch sẽ trở lại. Do giá bất động sản phụ thuộc vào yếu tố khác như việc triển khai hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân. Trong khi đó, đất nền là loại hình mà bất kỳ thành viên nào của thị trường cũng có thể đầu tư do sự đa dạng về diện tích, mức giá, khu vực. Với các địa phương có tốc độ phát triển kinh tế, những khu đất ở nơi này vẫn sẽ tăng trưởng bền vững”, ông Tuấn cho hay.

Cửa sáng trong năm 2024?

Ông Lê Bảo Long, Giám đốc Chiến lược của Batdongsan.com.vn cho biết, loại hình bất động sản được quan tâm nhất trong năm 2024 là đất nền ven đô. Cụ thể, 1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn thì có 1/3 - tương đương 33% người được hỏi cho biết quan tâm tới đất nền ven đô, dù đây là loại hình có lượng giao dịch sụt giảm mạnh. Kế đó, nhà riêng lẻ, nhà liền kề đứng thứ 2 với 26%, chung cư đứng thứ 3 với 24%, nhà phố và biệt thự lần lượt là 9% và 6%.

Với đất nền ven đô, phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng/nền thu hút lượng quan tâm lớn nhất với mức độ quan tâm 42%. Khoảng giá 2 - 4 tỷ đồng đứng thứ 2 với 24% mức độ quan tâm. Khoảng giá 4 - 6 tỷ đồng đứng thứ 3 với 10%. Hai khoảng giá còn lại là 6 - 10 tỷ đồng và trên 15 tỷ đồng lần lượt có mức độ quan tâm là 9% và 15%.

Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn nhấn mạnh, gắn với tư duy “tấc đất tấc vàng” của cha ông, nhu cầu sở hữu nhà đất, nhu cầu tích sản của người Việt rất lớn. Do đó, không khó hiểu khi đất nền ven đô đứng đầu mối quan tâm của người dùng trong năm 2024.

Trong khi đó, phân khúc chung cư - phân khúc đang có thanh khoản cao trên thị trường đứng sau đất nền ven đô về mức độ quan tâm. Khoảng giá thu hút sự quan tâm của chung cư là phân khúc dưới 2 tỷ đồng có 28% mức độ quan tâm, khoảng giá 2 - 4 tỷ đồng chiếm 45%, 4 - 6 tỷ là 16%, 6 - 10 tỷ là 8%, trên 10 tỷ là 4%.

Đáng chú ý, nhận định của người mua về giá bất động sản hiện tại thì 46% người mua cho rằng giá bất động sản đang khá cao, 26% cho rằng giá bất động sản đang rất cao, 23% cho rằng giá bất động sản không cao không thấp, chỉ có khoảng 5% cho rằng giá bất động sản khá thấp.

Theo Giám đốc chiến lược của Batdongsan.com.vn, dù giá bất động sản tăng cao khiến việc sở hữu nhà ở trở nên khó khăn nhưng người trẻ ngày càng quan tâm tới bất động sản và việc sở hữu bất động sản. So với năm 2021, mức độ tìm kiếm của người trẻ dần tăng trên Batdongsan.com.vn.

Trong đó, gen Z tăng 18,7%, gen Y tăng 42,1%. Về lựa chọn tài chính, nhóm khách hàng trẻ đang lựa chọn vay mua nhà nhiều hơn thế hệ trước. Về nơi sống, nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự linh hoạt về chỗ ở để có trải nghiệm và cơ hội tốt hơn trong đời sống. Về không gian sống, các không gian xanh và công nghệ là 2 xu hướng được ưu tiên lựa chọn.

“Người trẻ ngày càng quan tâm đến bất động sản. Họ tự tin vào khả năng mua nhà dù gặp khó khăn về kiến thức thị trường. Nhóm khách hàng này sẽ tạo nên những thay đổi mạnh mẽ trong xu hướng phát triển bất động sản của các chủ đầu tư trong thời gian tới”, ông Lê Bảo Long nói.