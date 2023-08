Đất nền ven đô vẫn là kênh đầu tư được ưa thích

TPO - Theo Batdongsan.com.vn, đất nền ven đô là một trong những kênh đầu tư được ưa thích. Tuy nhiên, giá của phân khúc này, cũng như mức độ quan tâm và lượng tin đăng, sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng và các xu hướng bất động sản năm 2023 của Batdongsan.com.vn cho biết, trong 1.000 đáp viên tham gia cuộc khảo sát của Batdongsan.com.vn, có 61% đáp viên cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản với mục đích đầu tư.

Trong đó, loại hình đất nền dẫn đầu về thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Trong mục đích mua đầu tư, đất nền vẫn là phân khúc được đông đảo nhà đầu tư lựa chọn nhất với 46%, kế đó là chung cư 24%, nhà riêng 18%, nhà phố 8% và biệt thự 4%.

Như vậy, bất chấp sự suy thoái của thị trường bất động sản và sự trầm lắng của đất nền hiện tại, thì đất nền vẫn là phân khúc được đông đảo các nhà đầu tư lựa chọn và ưa thích.

Có 3 lý do chính ở thời điểm hiện tại mà nhà đầu tư chọn rao bán bất động sản. Cụ thể, 49% muốn tái cơ cấu danh mục đầu tư, 23% là có kế hoạch mới nên muốn bán bất động sản, 22% là do gặp vấn đề về kinh tế nên muốn bán bất động sản. Trên thực tế, cũng theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, 42% bất động sản được rao bán có mức giá cao hơn từ 10% so với lúc mua, 38% cao hơn từ 0 - 10%, chỉ có 16% cắt lỗ từ 0 - 20% và 3% cắt lỗ từ 20 - 50%.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, từ tháng 3/2022, giá đất nền ven đô ghi nhận suy giảm. Cụ thể, đất nền Gia Lâm từ mức giá trung bình cao nhất 50 triệu đồng/m2, sụt xuống còn 48 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Tương tự, đất nền Hoài Đức cũng giảm về mức 53 triệu đồng/m2, đất nền Hà Đông giảm về 86 triệu đồng/m2, đất nền Thanh Trì cũng tụt giá khi rao bán ở mức phổ biến là 43 triệu đồng, đất nền Đông Anh là mức 40 triệu đồng/m2.

Việc Chính phủ kiểm soát tín dụng vào bất động sản, hoạt động trái phiếu gặp khó trong việc phát hành, cùng hàng loạt những diễn biến bất lợi khác đã khiến đất nền nói riêng và thị trường bất động sản nói chung suy giảm.

Mức độ quan tâm và lượng tin đăng của các thị trường trên cũng sụt giảm mạnh. So với quý 4/2021, lượng tin đăng tính đến hết quý 2/2023 của đất nền Gia Lâm giảm 70%, mức độ quan tâm giảm 60%. Tương tự, lượng tin đăng của đất nền Hoài Đức giảm 60%, mức độ quan tâm giảm 40%. Lượng tin đăng của đất nền Hà Đông giảm 60%, mức độ quan tâm giảm 50%...

Trái ngược với bức tranh không quá sáng sủa của đất nền Hà Nội, thị trường đất nền các tỉnh phía Bắc lại ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mức độ quan tâm đất nền tăng ở một số tỉnh phía Đông Hà Nội. Cụ thể, giá rao bán đất nền tăng 15% tại Bắc Ninh và 9% tại Hải Phòng. Đây cũng là những thị trường trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Bộ, có tốc độ phát triển GRDP và thu hút FDI ấn tượng trong 6 tháng đầu năm.