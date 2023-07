Giám đốc Sở Tài chính TPHCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố

TPO - Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, ngày 11/7 cho biết quân đội Ukraine đã mất 3 xe tăng Leopard và 5 xe chiến đấu bộ binh Bradley (IFV) trong nỗ lực tấn công gần Rabotino (Vùng Zaporozhye).