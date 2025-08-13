Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Giám đốc HBSO nói về sự cấp thiết của Nhà hát Thủ Thiêm

Trọng Thịnh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mới đây, trong buổi gặp gỡ trao đổi về Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu (diễn ra từ 15 đến 24/8), Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TPHCM (HBSO) đã chia sẻ về việc cấp bách cần có Nhà hát Thủ Thiêm.

Theo Nhạc trưởng Lê Ha My, năm 2025 đánh dấu lần thứ 14 và cũng là kỷ niệm 20 năm Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu được HBSO tổ chức. 20 năm qua, Liên hoan đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và giải trí của TPHCM, khẳng định uy tín và vị thế của âm nhạc hàn lâm Việt Nam.

519-lehamy-conductor-2.jpg
Nhạc trưởng Lê Ha My đang chỉ huy vở diễn Kẹp hạt dẻ

Năm nay, Liên hoan sẽ quy tụ bảy chương trình nghệ thuật, mỗi đêm diễn được dàn dựng theo phong cách khác nhau, với các bản hòa tấu kinh điển của Việt Nam và thế giới, quy tụ hơn 200 nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt tại Liên hoan kỳ này, HBSO còn giới thiệu vở vũ kịch kinh điển nổi tiếng thế giới là Hồ Thiên Nga (Swan Lake) của nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky.

02-ho-thien-nga.jpg
Vở diễn Hồ Thiên Nga sẽ diễn ra tại TPHCM

Tuy nhiên, nhạc trưởng Lê Ha My cũng thừa nhận, việc dàn dựng vở diễn này là một thách thức lớn đối với HBSO. Không gian sân khấu Nhà hát Thành phố khá nhỏ khi dàn dựng, những người thực hiện gặp nhiều khó khăn khi bố trí sân khấu và đạo cụ cảnh trí, ngay cả phần hố nhạc cho dàn nhạc biểu diễn cũng gặp khó khăn. Vở diễn phải cắt bớt một số chi tiết, phải thay đổi một số tiểu cảnh.

Nhạc trưởng Lê Ha My nói: “Dĩ nhiên không thể vì các khó khăn trên mà chúng tôi phải từ bỏ việc dàn dựng các vở diễn lớn. nhưng năm vừa qua, HBSO đã nỗ lực để dàn dựng được nhiều vở diễn kinh điển của thế giới như Kẹp hạt dẻ, Cô bé Lọ Lem, Coppélia… và các đêm diễn đều cháy vé. Với Hồ Thiên Nga, chúng tôi cũng cố gắng dàn dựng, giữ được tinh thần tuyệt vời nhất, đẹp nhất của vở diễn”.

Chia sẻ về sự mong đợi đối với Nhà hát Thủ Thiêm, Lê Ha My cho rằng có lúc anh em nghệ sĩ HBSO cũng cảm giác chạnh lòng khi thấy tại một số Thành phố hay địa phương khác xây dựng những Nhà hát mới, có quy mô đủ chuẩn cho Vũ kịch. Còn tại TPHCM, nhà hát Thành phố đã hơn 100 tuổi có quy mô nhỏ không thể đáp ứng các vở diễn lớn.

17-4.jpg
Nhà hát Thủ Thiêm hiện vẫn dừng lại ở các bản vẽ

“TPHCM là đầu tàu văn hóa xã hội nghệ thuật nhưng còn nhiều khó khăn về các thiết chế văn hóa. Việc xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn nên trước mắt, chúng tôi vẫn phải tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Hy vọng rằng Nhà hát Thủ Thiêm trong tương lai sẽ sớm được xây dựng. Vì nhà hát đó không chỉ cho các nghệ sĩ thuộc HSBO mà là nơi hội tụ bạn bè quốc tế, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật xứng tầm và đáng nhớ", Nhạc trưởng Lê Ha My nói. Ông cũng hy vọng những nỗ lực triển khai Nhà hát Thủ Thiêm sẽ sớm được tiến hành thuận lợi và đến năm 2028 Nhà hát sẽ được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Theo bản quy hoạch chi tiết đã được HĐND TPHCM phê duyệt vào tháng 10/2017, Nhà hát Thủ Thiêm (Tên gọi tắt của Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch Thủ Thiêm) sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (nay thuộc phường Thủ Thiêm, TPHCM). Nhà hát có tổng vốn đầu tư gần 2.200 tỉ đồng, rộng 1,2 ha với quy mô 1.700 chỗ ngồi, phân bổ thành một khán phòng lớn 1.200 chỗ và một khán phòng nhỏ 500 chỗ. Sau khi hoàn thành, Nhà hát Thủ Thiêm hứa hẹn trở thành biểu tượng văn hóa mới của thành phố.

Trọng Thịnh
#Nhà hát Thủ Thiêm #Thủ Thiêm #Nhà hát Thành Phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục