Giám đốc Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu lừa bán cổ phần của Công ty Vimeco

Ngày 2/8, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973, Giám đốc Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu) mức án 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2020, các anh Nguyễn Gia Long (SN 1977) và Đoàn Năng Tuân (SN 1978) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Thông qua mối quan hệ xã hội, hai anh quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của Công ty CP Vimeco (thuộc Tổng công ty Vinaconex), có thể giúp các anh Long và Tuân mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của doanh nghiệp này.

Tháng 9/2020, Giang yêu cầu anh Long và Tuân ký hợp đồng dịch vụ, trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Hợp đồng nêu Công ty Holdings Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để anh Tuân sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.

Cũng theo hợp đồng, tổng phí dịch vụ mà anh Tuân phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20% (tương đương 2 tỷ đồng) trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Công ty Holdings Toàn Cầu cam kết trong vòng 10 ngày, anh Tuân sẽ ký được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vimeco với các bên bán. Do đó, khoản tạm ứng 2 tỷ được chuyển cho Công ty Holdings Toàn Cầu của bị cáo Giang.

Lừa bán cổ phần đến lừa vay tiền bổ sung vốn

Ngoài vụ việc trên, Giang tiếp tục giới thiệu với anh Long và anh Tuân về việc Công ty của Giang có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần của Công ty Vimeco. Anh Long và anh Tuân đồng ý để Holdings Toàn Cầu giúp tìm kiếm nhà đầu tư cho vay.

Theo hợp đồng giữa hai bên, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng. Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày hai bên ký hợp đồng sẽ thu xếp để anh Tuân ký hợp đồng vay vốn với các nhà đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty Toàn Cầu thu xếp để các nhà đầu tư giải ngân đủ 150 tỷ đồng.

Cáo buộc xác định, thực tế Giang không mua hay sở hữu 80% cổ phần của Vimeco nhưng để có tiền, khoảng ngày 23, 24/9/2020, Giang liên hệ với anh Tuân thông báo Giang đã mua được 80% cổ phần của Vimeco. Bị cáo khẳng định bản thân là người sở hữu số cổ phần trên, sẽ bán lại cho anh Tuân và anh Long. Giang yêu cầu chuẩn bị 10 tỷ đồng để đặt cọc đảm bảo giao dịch chuyển nhượng.

Công ty Holdings Toàn Cầu cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng, Công ty Toàn Cầu phải hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần. Lần này, anh Long đứng ra chuyển 10 tỷ đồng đặt cọc.

Sau khi nhận tiền, Giang sử dụng tiền để tạm ứng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại phí dịch vụ phát sinh và thanh toán tiền lương của Công ty Holdings Toàn Cầu.

Đến ngày 18/10/2020, Giang lại gọi điện thoại hẹn anh Tuân đến Công ty Holdings Toàn Cầu để trao đổi, thỏa thuận về khoản vay 150 tỷ đồng. Tại đây, Giang nói dối là tìm được đối tác cho vay tiền, tuy nhiên đối tác chỉ cho Giang vay do họ không biết anh Tuân và anh Long.

Giang nói sẽ đứng ra ký hợp đồng vay vốn với đối tác, sau đó Giang sẽ ký hợp đồng cho vay lại với anh Tuân và anh Long.

Theo thỏa thuận, sau khi chuyển nhượng thành công, 16 triệu cổ phần sẽ được giữ lại tại Công ty cổ phần chứng khoán An Phát để đảm bào nghĩa vụ thanh toán cho Hợp đồng cho vay 150 tỷ đồng. Giang yêu cầu phải mở 6 tài khoản tại Công ty chứng khoán An Phát để thuận tiện trong giao dịch chuyển nhượng, do mỗi cá nhân nếu muốn mua trên 25% cổ phần của một công ty, phải chào mua công khai trên thị trường chứng khoán.

Tin tưởng nên ngày 20/11/2020, anh Long đã nhờ 5 người quen cùng anh Đoàn Năng Tuân mở tài khoản chứng khoán và ký 6 hợp đồng cầm cố cổ phiếu ba bên.

Tuy nhiên hết thời hạn hợp đồng, Giang không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận. Anh Long và anh Tuân đã nhiều lần yêu cầu Giang thực hiện cam kết, nếu không thực hiện phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng.

Do Giang không trả tiền nên bị tố giác đến cơ quan công an.