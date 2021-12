Giám đốc Công an TPHCM: Tội phạm băng nhóm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp

TPO - Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy… sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu.

Ngày 25/12, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố triển khai Công an xã chính quy tại 58 xã trên địa bàn thành phố.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM, ngay từ khi có quyết định của Bộ Công an về chủ trương triển khai tổ chức Công an xã chính quy, Công an TPHCM đã khẩn trương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị. Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị chức năng lập kế hoạch, báo cáo triển khai nhiệm vụ cụ thể để rà soát nhân sự chỉ huy Công an xã và lực lượng Công an chính quy; tăng cường bổ sung trang thiết bị và đầu tư cơ sở vật chất cho việc triển khai Công an xã chính quy.

Giám đốc Công an TPHCM cho hay, tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức hoạt động có xu hướng co cụm, núp bóng doanh nghiệp cầm đồ và dịch chuyển sang các địa bàn khác móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương khác để thực hiện các hoạt động đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc trái phép.

Bên cạnh đó, tội phạm về ma túy ngày càng nguy hiểm, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đường dây mua bán ma túy ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp. Tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài… sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu.

Điều này đặt ra cho lực lượng Công an trách nhiệm nặng nề trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Việc chính quy hóa lực lượng Công an xã là yêu cầu khách quan, cấp bách xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn ở TPHCM trong tình hình mới", Giám đốc Công an TPHCM nói.

Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam, lực lượng Công an xã là lực lượng hết sức quan trọng trong công tác Công an, là lực lượng nòng cốt trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Do đó, tùy tình hình mỗi địa phương mà công tác cán bộ sẽ được sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế lực lượng Công an xã. "Mỗi xã không nhất thiết chỉ có 2 Phó trưởng Công an mà có thể có 4 hoặc 5 người tùy theo từng địa phương và yêu cầu của công việc", thiếu tướng Lê Hồng Nam thông tin.