Giải mã sức hút đến từ căn hộ trung tâm Đà Nẵng

Tọa độ vàng ven sông Hàn hút giới thượng lưu

Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của giới thượng lưu, chuyên gia quốc tế và cộng đồng doanh nhân nhờ sự kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại và tạo lập môi trường sống lý tưởng. Với lợi thế về vị trí địa lý trung tâm, cảnh quan thiên nhiên hài hòa giữa núi và biển, cùng hệ thống hạ tầng giao thông – đô thị đồng bộ, thành phố này trở thành điểm đến hấp dẫn cho làn sóng an cư và đầu tư chất lượng cao.

Đặc biệt, các định hướng phát triển chiến lược như Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm tài chính quốc tế (RFC)… đang mở ra cơ hội vàng cho Đà Nẵng trong việc thu hút nguồn vốn và nhân lực chất lượng.

Tầng lớp tinh hoa khi lựa chọn an cư tại Đà Nẵng thường “ưu ái” vùng lõi trung tâm, đặc biệt là khu vực ven sông Hàn. Nơi đây có vị trí đắc địa, lịch sử phát triển lâu đời, hội tụ các hoạt động hành chính, tài chính - thương mại trọng yếu cùng các tiện ích sống cao cấp, từ văn hóa – giải trí đến y tế, giáo dục… Bên cạnh đó là hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đảm bảo kết nối linh hoạt đến các trục giao thông huyết mạch, sân bay quốc tế và các địa danh nổi tiếng như Bà Nà Hills, bán đảo Sơn Trà, Mỹ Khê…

Bất động sản ven sông Hàn được cả người có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư săn đón. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, quỹ đất ven sông Hàn vốn đã giới hạn do đặc thù địa lý nay càng trở nên hữu hạn do quy hoạch thành phố về giảm mật độ xây dựng, tăng mật độ cây xanh để bảo vệ cảnh quan và chất lượng sống đô thị. Trong khi đó, nhu cầu an cư sống cao cấp ngày càng tăng mạnh. Các dự án căn hộ cao cấp ven sông vì vậy trở nên vô cùng hiếm hoi, dẫn đến tình trạng "cầu vượt cung" và trở thành cơ hội đầu tư với khả năng sinh lời ổn định theo thời gian.

Capital Square – Tận hưởng giá trị phồn vinh nơi tâm mạch Đà Nẵng

Bối cảnh đó mang lại sức hút khó cưỡng cho dự án căn hộ cao cấp với vị trí độc bản và pháp lý vững vàng như Capital Square - một cơn mưa mát lành giải “cơn khát” căn hộ hạng sang cho nhu cầu ở thực và đầu tư cho thuê lưu trú tại Đà Nẵng.

Nằm bên bờ sông Hàn - mạch nguồn năng lượng của thành phố Đà Nẵng, dự án Capital Square hướng đến trở thành một biểu tượng đô thị năng động, phồn vinh và hội nhập toàn cầu.

Sở hữu quy mô 6,14 ha, Capital Square tọa lạc ở vị trí đắc địa giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, tại nơi giao điểm các trục đường huyết mạch như Trần Hưng Đạo – Nguyễn Công Trứ. Dự án mở ra khả năng kết nối nhanh chóng đến trung tâm kinh tế, hành chính, sân bay quốc tế và các địa điểm văn hóa giải trí sôi động… chỉ trong vài phút di chuyển.

Capital Square kiến tạo không gian biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng.

Capital Square mở ra tầm nhìn tứ giác kim cương với bức tranh giao hòa 4 tầng mỹ cảnh giữa thiên nhiên khoáng đạt và nhịp sống đô thị sôi động, mỗi tầng mỹ cảnh là một đặc quyền sống đắt giá – từ sông Hàn trữ tình, biển cả bao la đến nội khu thịnh vượng và thành phố đầy sức sống.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các chủ nhân danh giá, Capital Square mang đến hệ thống tiện ích sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và thương mại đỉnh cao.

Tổ hợp thể thao hiện đại từ sân chơi pickleball, bóng rổ, sân minigolf đến bể bơi rộng hơn 500 m2 sẽ là nơi để rèn luyện sức khỏe và tận hưởng chất lượng sống đỉnh cao. Khu sân khấu ngoài trời kiến tạo không gian nghệ thuật đa chiều, hứa hẹn khơi nguồn cảm hứng và kết nối cộng đồng những người thành đạt để cùng nhau phát triển, tạo ra những giá trị bền vững trong không gian sống sáng tạo.

Ngập tràn tiện ích đỉnh cao khẳng định chất sống thời thượng của các chủ nhân xứng tầm

Bên cạnh đó, khu vực quảng trường trung tâm rộng gần 2000 m2 và khu vui chơi trẻ em, tuyến phố thương mại… sẽ mở ra chuỗi trải nghiệm phong cách sống thời thượng, tạo nên diện mạo đô thị mới cho một Đà Nẵng năng động và hội nhập với thế giới.

Với pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài và là dự án hiếm hoi ở lõi trung tâm Đà Nẵng được cấp phép bán cho người nước ngoài, Capital Square đảm bảo sự an tâm cho khách hàng và xây dựng “bệ phóng” vững chắc cho sự gia tăng giá trị không giới hạn. Capital Square chính là dự án hiếm hoi còn sót lại bên bờ sông Hàn để thu hút cư dân ưu tú đến với Đà Nẵng, xây dựng một thành phố bản sắc, bền vững và ngang tầm quốc tế.