Giải mã cơn sốt nhạc Việt cháy vé ở Mỹ

TP - Concert Anh trai say hi sang Lasvegas (Mỹ) diễn liền 2 đêm 26-27/7 (giờ địa phương). Nhà hát Planet Hollywood là nơi Jennifer Lopez, Britney Spears, Backstreet Boys… từng biểu diễn, cũng là nơi các nam nghệ sĩ Việt dừng chân. Mỗi đêm Anh trai say hi thu hút tới 7.000 khán giả.

Để có chiếc vé sang chảnh hòa vào đêm nhạc Anh trai say hi, khán giả phải bỏ ra tới 2.500 USD (khoảng 65 triệu đồng). Đây là giá vé siêu đắt đỏ. Tại Mỹ, giá vé VIP cho các buổi hòa nhạc của Taylor Swift trong khuôn khổ The Eras Tour dao động từ 199-899 USD, tùy địa điểm và đặc quyền đi kèm. Trong hơn 1 giờ bán vé, Anh trai say hi thu được hơn 1,5 triệu USD (khoảng 39 tỷ đồng).

Không chỉ concert Anh trai say hi ăn nên làm ra ở Mỹ, cái tên bảo chứng bán vé trên thị trường ca nhạc Việt Nam là Hà Anh Tuấn cũng mang concert Sketch A Rose sang Mỹ. “Người đàn ông và bông hoa bên ngực trái” từng mang chương trình sang Singapore, sang Úc, biểu diễn ở những nhà hát tiếng tăm. Hà Anh Tuấn chia sẻ, mang Sketch A Rose bay xa là cách giải mã câu hỏi: Đứng trên sân khấu của những nhà hát biểu tượng thế giới thì mình sẽ như thế nào? Ở Mỹ, nam ca sĩ chọn nhà hát Dolby, nơi diễn ra lễ trao giải Oscar danh giá hằng năm.

Hà Anh Tuấn lại “cháy vé” khi mang Sketch A Rose sang Mỹ

Mang Sketch A Rose sang Mỹ, Hà Anh Tuấn nhận mình là ca sĩ liều nhất Việt Nam. Đó chỉ là cách nói khéo, còn thực tế cho thấy Hà Anh Tuấn đầy nhạy bén, nhạy cảm với thị hiếu khán giả Việt ở trong nước cũng như ngoài nước. Sketch A Rose ở Mỹ gồm 6 hạng vé, cao nhất 450 USD (hơn 11,7 triệu đồng)… Giá vé này không hề “nhẹ”, đòi hỏi “thượng đế” chịu chơi, chịu chi. Thế mà, hơn 3.000 vé sạch bách, chỉ sau 1 ngày mở bán trên hệ thống Dolby Theatre và Ticketmaster.

Sao Việt thuận lợi khi mang “đứa con tinh thần” của họ sang Mỹ có phải điều bất ngờ, khó lý giải? Ca sĩ Ngọc Anh sống và hoạt động nghệ thuật ở Mỹ nhiều năm nhìn nhận: “Khán giả hải ngoại bây giờ được mở rộng rất nhiều. Lượng khán giả trẻ tăng nhanh do nhiều bạn trẻ ở trong nước sang du học hoặc con cháu của những gia đình sang Mỹ sau này. Nhiều bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ vẫn nói được tiếng Việt. Họ khao khát được thưởng thức nhạc Việt ở trong nước”. Nữ ca sĩ hát thành công nhạc Phú Quang cho rằng, YouTube cũng tác động tới xu hướng thưởng thức âm nhạc của người Việt tại Mỹ. “Bây giờ nhiều chương trình nổi tiếng ở trong nước đều phát sóng trên YouTube rất tiện để người Việt toàn cầu theo dõi. Chương trình Anh trai say hi gây tiếng vang lớn nên nhiều người Việt ở Mỹ cũng tò mò, háo hức. Tôi có những người bạn hơn 50 tuổi vẫn đi xem Anh trai say hi”, chị nói.

Một thực tế diễn ra nhiều năm nay, ca sĩ hải ngoại đổ về nước tham gia các sân khấu và gameshow. Ngược lại, rất nhiều “sao” ca nhạc trong nước lại tất bật bay sang Mỹ. Ca sĩ Ngọc Anh kiến giải hiện tượng ấy, nhu cầu trao đổi văn hóa nói chung, nhu cầu trao đổi âm nhạc nói riêng là tất yếu. “Thượng đế” đã phá bỏ ranh giới nghệ sĩ trong nước hay nghệ sĩ hải ngoại. Bởi các nghệ sĩ đều là những người làm ra những “món ăn tinh thần” phục vụ khán giả. Giọng ca Mùa thu giấu em bày tỏ quan điểm: “Món ăn tinh thần cũng giống như món ăn trên bàn tiệc. Cứ ngon là đông khách. Ca sĩ từ đâu đến, hát nhạc gì không quan trọng, miễn màn trình diễn hay, hấp dẫn là hút khán giả ngay”.