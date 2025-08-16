Giải độc đắc chương trình 'Bí Ẩn Trong Tay - Rinh Ngay Xế Xịn' của VinFast đã tìm được chủ nhân

Gần 1 tháng sau khi triển khai chương trình “Bí Ẩn Trong Tay - Rinh Ngay Xế Xịn”, nhiều khách hàng Việt mua ô tô điện VinFast đã may mắn “mua 1 được 2”. Đặc biệt, giải cao nhất chương trình đã tìm được chủ nhân.

Mua xe, trúng thêm… xe xịn hơn

Đặt mua một chiếc VF 5 đúng vào thời điểm VinFast đang triển khai chương trình “Bí Ẩn Trong Tay – Rinh Ngay Xế Xịn”, anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) nhận được một lượt “xé túi mù” trên website. Vị khách hàng đã không khỏi bất ngờ khi hệ thống báo mình đã trúng chiếc VF 6 - giải thưởng cao nhất của chương trình.

“Tôi cứ tưởng mình nhầm, mua một xe mà được ‘lái về’ hai”, anh Đức chia sẻ sau khi biết mình đã trở thành khách hàng may mắn nhất trong chương trình.

Sau gần 1 tháng triển khai, chương trình cũng đã tìm ra nhiều khách hàng trúng các giải thưởng là ô tô, xe máy điện, xe đạp điện VinFast. Các chủ nhân giải thưởng đều bày tỏ sự bất ngờ khi được tặng món quà giá trị lớn như vậy.

“Cả gia đình mình cũng ngỡ ngàng, ban đầu còn không tin là thật. Mãi đến khi thấy xác nhận chính thức từ hãng, mình mới dám tin là trúng thật sự”, anh Trần Đăng (Cần Thơ) kể lại cảm xúc của mình khi mua VF 6 và bất ngờ được tặng thêm một chiếc VF 5.

Anh cho biết mình lựa chọn chiếc VF 6 để phục vụ gia đình. Theo anh Đăng, xe rộng rãi, đủ tiện nghi cho cả vợ, con trên những chuyến đi xa. Khi có thêm chiếc VF 5, xe sẽ dành riêng để vợ anh đi làm, đưa đón con đi học, đi chợ mua sắm cho gia đình.

Trong khi đó, anh Lê Hữu Duy (Cà Mau) đã trúng mẫu xe máy điện cao cấp Theon S khi mua một chiếc VinFast VF 3. Sau khi mua xe, anh nhận được email thông báo có thể tham gia quay thưởng “xé túi mù”. Sau khi nhấn thử vào link, xoay một vòng… bất ngờ màn hình hiện lên: “Chúc mừng bạn đã trúng xe máy điện Theon S”.

“Lúc đó cảm xúc của tôi và vợ vô cùng vui sướng. Vui đến mức không biết nói gì, vì không chuẩn bị tâm lý sẽ trúng quà to như vậy. Tôi chưa chạy VF 3 được bao lâu mà đã ‘lãi’ thêm một chiếc xe máy điện cho vợ”, anh Duy bày tỏ.

Vẫn còn rất nhiều giải thưởng, tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng

Với những khách hàng quan tâm, hãng xe Việt vẫn còn rất nhiều phần quà giá trị và cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Cụ thể, chỉ cần mua xe VinFast và xuất hóa đơn cho tới 30/9, khách hàng có cơ hội “rinh” thêm những chiếc VF 3 trị giá 299 triệu đồng, những chiếc xe máy điện Motio thời thượng trị giá 12 triệu đồng hay xe đạp điện VF DrgnFly cực hot. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Người mua VF 8, VF 9 sẽ có 3 cơ hội “xé túi mù” để trúng thưởng; mua VF 7 hoặc Limo Green có 2 cơ hội trúng thưởng; mua VF 3, VF 5 hoặc VF 6 sẽ có 1 cơ hội trúng thưởng.

Bên cạnh những phần quà hấp dẫn, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Cụ thể, tất cả khách hàng mua xe điện VinFast được giảm 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Người đổi từ xe xăng thương hiệu bất kỳ sang xe điện VinFast sẽ được nhận thêm tới 100 triệu đồng. Nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe được tặng thêm tới 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Ngoài ra, người mua đăng ký thường trú hoặc tạm trú ở Hà Nội được hỗ trợ 3-4% lãi suất/năm so với lãi suất thông thường trong 3 năm đầu, hạn mức vay lên đến 70-80% giá trị xe, thời hạn đến 8 năm. Bên cạnh đó, hãng vẫn áp dụng miễn phí sạc pin cho người dùng ô tô điện đến hết 30/6/2027.