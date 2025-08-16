Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Giải độc đắc chương trình 'Bí Ẩn Trong Tay - Rinh Ngay Xế Xịn' của VinFast đã tìm được chủ nhân

P.V

Gần 1 tháng sau khi triển khai chương trình “Bí Ẩn Trong Tay - Rinh Ngay Xế Xịn”, nhiều khách hàng Việt mua ô tô điện VinFast đã may mắn “mua 1 được 2”. Đặc biệt, giải cao nhất chương trình đã tìm được chủ nhân.

Mua xe, trúng thêm… xe xịn hơn

Đặt mua một chiếc VF 5 đúng vào thời điểm VinFast đang triển khai chương trình “Bí Ẩn Trong Tay – Rinh Ngay Xế Xịn”, anh Đinh Nguyễn Minh Đức (TP.HCM) nhận được một lượt “xé túi mù” trên website. Vị khách hàng đã không khỏi bất ngờ khi hệ thống báo mình đã trúng chiếc VF 6 - giải thưởng cao nhất của chương trình.

“Tôi cứ tưởng mình nhầm, mua một xe mà được ‘lái về’ hai”, anh Đức chia sẻ sau khi biết mình đã trở thành khách hàng may mắn nhất trong chương trình.

Sau gần 1 tháng triển khai, chương trình cũng đã tìm ra nhiều khách hàng trúng các giải thưởng là ô tô, xe máy điện, xe đạp điện VinFast. Các chủ nhân giải thưởng đều bày tỏ sự bất ngờ khi được tặng món quà giá trị lớn như vậy.

“Cả gia đình mình cũng ngỡ ngàng, ban đầu còn không tin là thật. Mãi đến khi thấy xác nhận chính thức từ hãng, mình mới dám tin là trúng thật sự”, anh Trần Đăng (Cần Thơ) kể lại cảm xúc của mình khi mua VF 6 và bất ngờ được tặng thêm một chiếc VF 5.

Anh cho biết mình lựa chọn chiếc VF 6 để phục vụ gia đình. Theo anh Đăng, xe rộng rãi, đủ tiện nghi cho cả vợ, con trên những chuyến đi xa. Khi có thêm chiếc VF 5, xe sẽ dành riêng để vợ anh đi làm, đưa đón con đi học, đi chợ mua sắm cho gia đình.

anh1.jpg

Trong khi đó, anh Lê Hữu Duy (Cà Mau) đã trúng mẫu xe máy điện cao cấp Theon S khi mua một chiếc VinFast VF 3. Sau khi mua xe, anh nhận được email thông báo có thể tham gia quay thưởng “xé túi mù”. Sau khi nhấn thử vào link, xoay một vòng… bất ngờ màn hình hiện lên: “Chúc mừng bạn đã trúng xe máy điện Theon S”.

“Lúc đó cảm xúc của tôi và vợ vô cùng vui sướng. Vui đến mức không biết nói gì, vì không chuẩn bị tâm lý sẽ trúng quà to như vậy. Tôi chưa chạy VF 3 được bao lâu mà đã lãi thêm một chiếc xe máy điện cho vợ”, anh Duy bày tỏ.

Vẫn còn rất nhiều giải thưởng, tổng giá trị lên tới hơn 2 tỷ đồng

Với những khách hàng quan tâm, hãng xe Việt vẫn còn rất nhiều phần quà giá trị và cơ hội chia đều cho tất cả mọi người. Cụ thể, chỉ cần mua xe VinFast và xuất hóa đơn cho tới 30/9, khách hàng có cơ hội “rinh” thêm những chiếc VF 3 trị giá 299 triệu đồng, những chiếc xe máy điện Motio thời thượng trị giá 12 triệu đồng hay xe đạp điện VF DrgnFly cực hot. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Người mua VF 8, VF 9 sẽ có 3 cơ hội “xé túi mù” để trúng thưởng; mua VF 7 hoặc Limo Green có 2 cơ hội trúng thưởng; mua VF 3, VF 5 hoặc VF 6 sẽ có 1 cơ hội trúng thưởng.

Bên cạnh những phần quà hấp dẫn, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Cụ thể, tất cả khách hàng mua xe điện VinFast được giảm 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3. Người đổi từ xe xăng thương hiệu bất kỳ sang xe điện VinFast sẽ được nhận thêm tới 100 triệu đồng. Nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM, chủ xe được tặng thêm tới 70 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub.

Ngoài ra, người mua đăng ký thường trú hoặc tạm trú ở Hà Nội được hỗ trợ 3-4% lãi suất/năm so với lãi suất thông thường trong 3 năm đầu, hạn mức vay lên đến 70-80% giá trị xe, thời hạn đến 8 năm. Bên cạnh đó, hãng vẫn áp dụng miễn phí sạc pin cho người dùng ô tô điện đến hết 30/6/2027.

P.V
#VinFast VF 3

Cùng chuyên mục