Giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh, tiến sát mốc 59 triệu đồng/lượng

TPO - Mặc dù chững lại so với quý trước đó nhưng xuất khẩu (XK) thủy sản sang Mỹ trong quý 3/2021 vẫn tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu nhập khẩu thủy sản tại thị trường này đang hồi phục rất mạnh do nguồn cung trong nước thấp…

TPO - Bộ Tài chính đề xuất, năm 2022, chi thường xuyên chiếm khoảng 62% tổng chi ngân sách nhà nước, tăng 5% so với dự toán của năm trước và tiếp tục giữ mức bội chi tương đương 4% GDP. Dự toán chi được xây dựng trên cơ sở tính toán số thu ngân sách nhà nước năm tới sẽ tiếp tục tăng hơn 3% so với năm nay.

TPO - Do ảnh hưởng của áp thấp, trong hôm nay, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Hiện đã có 6 người chết và mất tích do mưa lũ. Đáng chú ý, mưa lũ khiến hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài lên tới 9.670m.