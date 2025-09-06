Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng chóng mặt

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lúc 9h sáng nay (6/9), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá, vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 135,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra các doanh nghiệp này 1,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, có những doanh nghiệp nới rộng khoảng cách mua - bán vàng miếng lên 2,5 triệu đồng/lượng như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 132,9 - 135,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao chưa từng có, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng.

vang.jpg
Giá vàng tăng liên tiếp 2 tuần trở lại đây.

Sáng sớm cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp gần 2 tuần trở lại đây và mỗi ngày lập một kỷ lục mới. Nhiều dự báo giá vàng vẫn chưa dứt đà tăng.

Vàng trong nước tiếp tục tăng cùng chiều với thế giới khi sáng nay, giá vàng thế giới lên mốc 3.587 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với sáng qua, tương đương hơn 114 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.248 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng, giá bán ra đồng USD đều ghi nhận xu hướng tăng, hiện chạm kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép 26.510 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá USD 26.160 - 26.510 đồng/USD mua - bán; Techcombank 26.115 - 26.510 đồng/USD; ACB 26.160 - 26.510 đồng/USD...

Giá USD trên thị trường tự do lên mức cao nhất lịch sử trong khoảng 26.810 - 26.910 đồng/USD. Tốc độ tăng giá của USD trên thị trường tự do nhanh hơn các ngân hàng dẫn đến mức chênh lệch cũng lên tới 400 đồng thay vì từ 150 - 200 đồng trước đó.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng trong nước #vàng thế giới #kỷ lục vàng #giá vàng tăng #thị trường vàng #đầu tư vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục