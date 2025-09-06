Giá vàng tăng chóng mặt

TPO - Lúc 9h sáng nay (6/9), các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá, vàng miếng SJC lên mốc kỷ lục mới 135,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra các doanh nghiệp này 1,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, có những doanh nghiệp nới rộng khoảng cách mua - bán vàng miếng lên 2,5 triệu đồng/lượng như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 132,9 - 135,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao chưa từng có, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng liên tiếp 2 tuần trở lại đây.

Sáng sớm cùng ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng nửa triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua. Đây tiếp tục là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức cao chưa từng có. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp gần 2 tuần trở lại đây và mỗi ngày lập một kỷ lục mới. Nhiều dự báo giá vàng vẫn chưa dứt đà tăng.

Vàng trong nước tiếp tục tăng cùng chiều với thế giới khi sáng nay, giá vàng thế giới lên mốc 3.587 USD/ounce, tăng 35 USD/ounce so với sáng qua, tương đương hơn 114 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.248 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng, giá bán ra đồng USD đều ghi nhận xu hướng tăng, hiện chạm kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép 26.510 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá USD 26.160 - 26.510 đồng/USD mua - bán; Techcombank 26.115 - 26.510 đồng/USD; ACB 26.160 - 26.510 đồng/USD...

Giá USD trên thị trường tự do lên mức cao nhất lịch sử trong khoảng 26.810 - 26.910 đồng/USD. Tốc độ tăng giá của USD trên thị trường tự do nhanh hơn các ngân hàng dẫn đến mức chênh lệch cũng lên tới 400 đồng thay vì từ 150 - 200 đồng trước đó.