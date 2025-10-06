Giá vàng thế giới cao ngất ngưởng, chứng khoán lập đỉnh mới

TPO - Giá vàng thế giới tăng vọt vượt ngưỡng 3.900 USD/ounce giữa lúc đồng yên lao dốc, chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới và chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa. Diễn biến phản ánh tâm lý lo ngại rủi ro toàn cầu, khi giới đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Trong phiên giao dịch hôm nay (6/10), giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục 3.919,59 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 của Mỹ tăng 1,2% lên 3.954,70 USD/ounce.

Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - nhận định: “Đồng yên yếu đi sau cuộc bầu cử của Đảng LDP tại Nhật Bản khiến các nhà đầu tư không còn tài sản trú ẩn an toàn nào để lựa chọn. Vàng đã tận dụng được điều này”. Ông cho biết thêm việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài đồng nghĩa nền kinh tế còn nhiều bất ổn, tác động tiềm tàng đến GDP. Vàng trở thành tài sản được giới đầu tư tìm đến, đặc biệt khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến cắt giảm lãi suất thêm trong tháng.

Giá vàng tăng 49% từ đầu năm, sau mức tăng 27% trong năm 2024, nhờ lực mua ròng từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu từ các quỹ ETF vàng, đồng USD yếu và dòng tiền bán lẻ tìm kiếm kênh phòng ngừa rủi ro giữa căng thẳng thương mại, địa chính trị. Đợt tăng giá được củng cố khi Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm hồi tháng trước và phát tín hiệu tiếp tục nới lỏng.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đặt cược Fed giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 10 với xác suất 95%, và tháng 12 với xác suất 83%. Vàng là tài sản không sinh lãi, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế.

Các kim loại quý khác đồng loạt tăng, bạc giao ngay tăng 1,2% lên 48,53 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% lên 1.623,88 USD/ounce, palladium tăng 1,2% lên 1.275,65 USD/ounce.

Nikkei (Nhật Bản) tăng vọt do diễn biến chính trị.

Đồng yên giảm mạnh nhất trong vòng 5 tháng so với đồng USD, sau khi chính trị gia thiên về tài khóa Sanae Takaichi được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP), trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Đồng yên rơi 1,6% xuống mức 150 yên đổi 1 USD, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn ngắn giảm xuống mức thấp nhất hai tuần.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới, với chỉ số Nikkei 225 tăng tới 4,3% lên mức kỷ lục 47.734,04 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên, nhờ kỳ vọng về chính sách kích thích tài khóa.

Trái lại, phần lớn thị trường khu vực châu Á nghỉ lễ, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3%, chỉ số chuẩn ASX 200 của Úc hạ 0,1%.

Ở Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,2% sau khi chỉ số tiền mặt S&P 500 kết tuần trước ở mức cao kỷ lục. Nasdaq giảm hơn 0,25%. Đồng USD phục hồi nhờ đà tăng so với yên, thu hẹp đà giảm so với các đồng tiền chính trong tuần trước. Đồng euro giảm 0,25% xuống 1,1714 USD, bảng Anh mất 0,23% xuống 1,34385 USD/1 bảng Anh.

Bitcoin leo lên mức cao lịch sử 125.653,32 USD vào Chủ nhật, trước khi lùi về quanh 123.590 USD. Geoffrey Kendrick - Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại Standard Chartered - nhận định: "Việc đóng cửa lần này có ý nghĩa quan trọng. Năm nay, bitcoin giao dịch với rủi ro từ chính phủ Mỹ, thể hiện rõ nhất qua mối quan hệ của nó với phí bảo hiểm kỳ hạn của Kho bạc. Bitcoin có thể sớm đạt 135.000 USD".

Thị trường dầu mỏ biến động khi OPEC+ thông báo tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11, mức tăng tương tự tháng 10. Dầu Brent kỳ hạn tăng 1,3% lên 65,39 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ tăng 1,4% lên 61,71 USD/thùng.

Các nguồn tin cho biết Nga ủng hộ mức tăng sản lượng hạn chế để tránh áp lực giảm giá, trong khi Saudi Arabia muốn tăng mạnh hơn nhằm giành lại thị phần.