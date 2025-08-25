Giá vàng tăng hơn 3 triệu/tuần, chưa bao giờ SJC cao đến thế

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (25/8), giá vàng miếng SJC trên đỉnh cao gần 127 triệu đồng/lượng sau khi tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần qua. Dự báo giá vàng có thể tiếp tục tăng mạnh và phá kỷ lục trong tuần này.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng hơn 3 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua.

Các doanh nghiệp khác cùng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mốc 126,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất của vàng miếng SJC.

Vàng miếng SJC đang ở đỉnh 126,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng lên mức kỷ lục mới sau 1 tuần. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 119 - 122 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 118,3 - 121,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.366 USD/ounce, giảm 6 USD so với sáng qua.

13 nhà phân tích thị trường Wall Street vừa tham gia vào cuộc khảo sát vàng của Kitco và không có dự đoán giảm giá nào được đưa ra. Trong số những người tham gia, 8 nhà phân tích lạc quan về vàng, số còn lại nêu quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 194 phiếu thăm dò từ các nhà đầu tư Main Street lại có sự phân hóa hơn. Khoảng 59% dự báo giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, nhiều hơn hẳn so với 18% dự kiến kim loại quý sẽ giao dịch thấp hơn. 23% nhà đầu tư còn lại cho rằng vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

Nhiều dự báo, khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước sẽ phá vỡ kỷ lục cũ vừa lập trong tuần qua, lập đỉnh mới.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.298 đồng/USD.

Tại Vietcombank - ngân hàng giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống niêm yết giá USD ở mức 26.130 - 26.520 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường tự do, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giao dịch 26.510 - 26.580 đồng/USD mua - bán.

Ngọc Mai
#giá vàng #vàng SJC #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #kỷ lục vàng #thị trường vàng #dự báo vàng

