Giá vàng rung lắc trên đỉnh cao

TPO - Sau khi đồng loạt tăng giá lên mức cao nhất trong 2 tháng qua, phiên giao dịch ngày 15/4, giá vàng thế giới và trong nước rung lắc nhẹ.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/4, Công ty Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 69 - 69,6 triệu đồng/lượng, giảm 270.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 69 - 69,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng ngày 15/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.973 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay giảm sau khi Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng chậm hơn so với dự báo. Mức tăng trong tháng 3 là 0,5%, thấp hơn so với dự báo tăng 0,6% của các chuyên gia. Giá vàng giảm còn do áp lực bán theo phân tích kỹ thuật sau khi mặt hàng kim loại quý tăng giá mạnh.

Thị trường lao động Mỹ biến động mạnh với số lượng người thất nghiệp trong tuần mới nhất tăng thêm 18 nghìn người lên 185 nghìn trường hợp, tăng so với mức 167 nghìn trong tuần trước đó.

Trên thế giới, ngoài diễn biến của cuộc xung đột Nga - Ukraine và lạm phát đỉnh điểm, số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở Trung Quốc là một mối quan tâm lớn đối với nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, cũng như thị trường kim loại quý.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 15/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.106 đồng/USD, tăng 1 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại chững lại. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.730 - 23.040 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.