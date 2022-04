Giá vàng đồng loạt tăng, lên mức cao nhất trong 2 tháng qua

TPO - Phiên giao dịch ngày 14/4, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng cao trở lại. Trong đó, giá vàng mua vào trong nước ở mốc gần 69,3 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong 2 tháng qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 14/4, Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá bán vàng ở mức 69,27 - 69,85 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết vàng miếng ở mức 69,15 - 69,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 250.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Dù giá vàng liên tục tăng nhưng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các công ty đã được thu hẹp về mốc khoảng 600.000 đồng/lượng. Đây là điểm tích cực của thị trường. Trước đó, mỗi khi vàng tăng giá, chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra đều tăng rất cao, gần 1 triệu đồng/lượng.

Đêm ngày 13/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.976 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.978 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 13/4 cao hơn khoảng 4,3% (81 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục lên cao do lạm phát cao kỷ lục khiến dòng tiền tìm đến các kênh đầu tư an toàn. Vàng tiếp tục tăng giá sau khi Mỹ công bố thêm thông tin cho thấy tình hình giá cả leo thang. Trong phiên liền trước, Mỹ đã công bố chỉ số lạm phát trong tháng 3 tăng lên mức cao kỷ lục trong 40 năm qua, lên tới 8,5% do giá gas tăng mạnh.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 3 cũng tăng 1,4% so với tháng 2, cao hơn so với dự báo mức tăng 1,1%. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PPI tăng 11,2%, một mức tăng cao kỷ lục.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 14/4, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.105 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá tại ngân hàng thương mại giữ quanh mốc như phiên hôm qua. Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.710 - 23.020 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.