Gia Lai quy định khung giờ xe chở vật liệu xây dựng, xe vệ sinh môi trường chạy trong đô thị

TPO - UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định quy định thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời trong đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai quy định xe vệ sinh môi trường được phép hoạt động từ 7h30-16h30 và từ 18h30 ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Riêng các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú được phép hoạt động từ 7h30-16h30 và từ 20h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam được phép hoạt động từ 21h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Một xe chở vật liệu xây dựng chạy trên đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Đối với ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời được phép hoạt động từ 7h30-16h30 và từ 18h30 ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Riêng các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam (trừ các tuyến quốc lộ) ô tô chở vật liệu là cát, đất, đá, sỏi được phép hoạt động từ 18h30 ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Trong trường hợp xe vệ sinh môi trường, ô tô chở vật liệu xây dựng, phế thải rời phục vụ các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lợi ích quốc gia, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ được phép hoạt động 24/24 giờ trong ngày.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện quyết định nêu trên. Giao công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thời gian hoạt động theo quyết định.

UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, quyết định và tổ chức lắp đặt biển báo quy định thời gian của các loại phương tiện theo quy định. Thống nhất với cơ quan chủ quản quản lý đường bộ trước khi tổ chức lắp đặt biển báo…