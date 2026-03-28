Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026

“Tỉnh sẽ theo sát nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị, triển khai cho đến khi vận hành và mở rộng. Các cơ chế đối thoại thường xuyên được duy trì để xử lý khó khăn "từ sớm, từ xa", không để vướng mắc tích tụ thành "điểm nghẽn" cản bước phát triển”, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại sự kiện.

Ngày 28/3/2026, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Sự kiện là điểm nhấn quan trọng trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc mở rộng hợp tác kinh tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Tái định vị theo trục “biển - cao nguyên”

Trong nhiều năm, Gia Lai được biết đến với thế mạnh nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa nguyên bản. Sau hợp nhất với Bình Định, ngày nay Gia Lai đang sở hữu lợi thế kết nối theo trục “biển - cao nguyên”, tạo điều kiện để phát triển đồng thời du lịch, logistics và dịch vụ thương mại.

Cùng với xu hướng liên kết vùng ngày càng rõ nét và hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện, Gia Lai đang chủ động tái định vị vai trò trong chuỗi phát triển khu vực Tây Nguyên - duyên hải miền Trung.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đang tập trung cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo nền tảng phát triển các trụ cột kinh tế của địa phương.

“Cam kết của tỉnh Gia Lai không chỉ dừng lại ở lễ trao giấy phép hay cắt băng khánh thành mà sẽ đồng hành trọn vòng đời dự án. Tỉnh sẽ theo sát nhà đầu tư từ khâu chuẩn bị, triển khai cho đến khi vận hành và mở rộng. Các cơ chế đối thoại thường xuyên được duy trì để xử lý khó khăn "từ sớm, từ xa", không để vướng mắc tích tụ thành "điểm nghẽn" cản bước phát triển”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều tham luận từ doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế về tiềm năng phát triển của Gia Lai, trong đó nhấn mạnh lợi thế kết nối vùng theo trục “biển - cao nguyên”, được kỳ vọng mở ra không gian tăng trưởng mới cho du lịch và dịch vụ khi địa phương lần đầu đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Dòng vốn lớn và vai trò của nhà đầu tư chiến lược

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là sự tham gia của nhiều tập đoàn kinh tế lớn, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng vốn về các địa phương có tiềm năng phát triển mới. Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, công nghệ, nông nghiệp, công nghiệp xanh,….cho thấy định hướng thu hút đầu tư đa ngành mà tỉnh đang theo đuổi.

Tại sự kiện, tỉnh Gia Lai tiến hành trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỷ USD. Trong đó, Tập đoàn FLC - một trong những nhà đầu tư lớn tại địa phương - ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai, với dự án xây dựng mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị, có tổng vốn đầu tư 150.000 tỷ đồng, với tầm nhìn đồng hành dài hạn cùng địa phương trong khai thác tiềm năng du lịch.

Song song, gần 130 dự án với tổng vốn hơn 8 tỷ USD được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của môi trường đầu tư tại Gia Lai.

Một trong những dự án nổi bật được chấp thuận là dự án Sân golf Đak Đoa do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex, doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 36 lỗ golf, diện tích hơn 171 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn từ quý I/2026 đến quý IV/2029. Đây là tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao - giải trí và du lịch, đóng vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế dịch vụ của tỉnh Gia Lai.

Ông Lê Doãn Linh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, đại diện chủ đầu tư nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án sân golf Đak Đoa, tổng vốn đầu tư hơn 1.150 tỷ đồng

Việc các nhà đầu tư chiến lược tham gia không chỉ mang ý nghĩa về nguồn vốn mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển mới, thúc đẩy liên kết ngành và nâng cao giá trị kinh tế địa phương. Theo đánh giá của các chuyên gia, sự kết hợp giữa hạ tầng, du lịch và logistics có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, giúp Gia Lai từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững.

Trong bối cảnh Năm Du lịch quốc gia 2026 với hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt năm, Gia Lai đang đặt mục tiêu tái định vị hình ảnh địa phương trên bản đồ đầu tư và du lịch quốc gia. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được xem là bước đi quan trọng nhằm biến tiềm năng thành dự án cụ thể, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.