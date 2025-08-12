Gia Lai có biển sau sáp nhập, nhiều người thích thú chèo sup, lặn ngắm san hô

TPO - Giữa đại dương mênh mông, Hòn Sẹo hiện lên như viên ngọc xanh còn hoang sơ, với làn nước trong vắt và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời xa.
Theo truyền thuyết, Hòn Sẹo từng có một hang động rộng lớn có sức chứa hàng trăm người, nhưng trải qua nhiều cơn bão lớn đã làm hang động sụp đổ để lại những mỏm đá lởm chởm trông vết sẹo giữa biển khơi. Người dân địa phương thì nói vui rằng bất cứ ai bước lên hòn đảo này đều dẫm phải đá và để lại sẹo, từ đó có tên Hòn Sẹo.
Điều làm nên vẻ đẹp của hòn Sẹo không phải những bãi biển trải dài mà là những khối đá lớn nhỏ muôn hình vạn trạng rất đẹp và làn nước biển trong xanh. Những hòn cuội bóng mịn nhiều màu sắc khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên ngay khi đặt chân lên hòn đảo đặc biệt này.
Một du khách tên Thủy đến từ Hà Nội chia sẻ: "Gia đình chúng tôi dự định ở Nhơn Lý 2 ngày, tuy nhiên nếu chỉ tắm biển thì ở đâu cũng giống nhau, do đó chúng tôi chọn tour khám phá đảo hoang này để trải nghiệm cảm giác mới lạ. Với mức giá 750.000 đồng/người cho tour trong ngày bao gồm cả thưởng thức hải sản thì cũng hợp lý".
Hòn Sẹo có hệ sinh thái biển đa dạng, là nơi trú ẩn và sinh sống của nhiều loài thủy hải sản quý như: Bào ngư, hải sâm, tôm hùm, vú nàng, ốc đụn, ốc mặt trăng, cầu gai ... Và đặc biệt là bãi san hô tuyệt đẹp về màu sắc và chủng loại.
Đến nay, Hòn Sẹo vẫn là ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá. Du khách ra chơi đảo chủ yếu đều là tour trong ngày được cung cấp bởi người dân địa phương. "Chúng tôi chuẩn bị cho khách đầy đủ mọi thứ như áo phao, kính lặn và thuyền bơi. Điểm cần lưu ý với khách khi đến đây là cần tuân thủ theo sự chỉ dẫn an toàn của người dẫn đoàn bởi chúng tôi không muốn ai có sẹo", hướng dẫn viên tên Tuấn cho hay.