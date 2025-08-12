Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Gia Lai có biển sau sáp nhập, nhiều người thích thú chèo sup, lặn ngắm san hô

Hiếu Duy

TPO - Giữa đại dương mênh mông, Hòn Sẹo hiện lên như viên ngọc xanh còn hoang sơ, với làn nước trong vắt và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời xa.

Video: Trải nghiệm Hòn Sẹo - viên ngọc hoang sơ của Gia Lai.
tp-hon-seo-mh-t.jpg
Đảo Hòn Sẹo ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Nằm cách bờ chừng 6 km, nhìn từ trên cao hòn đảo như con cá ngạnh khổng lồ đang nổi lên trên mặt nước và được bình chọn là một trong những hòn đảo đẹp nhất của tỉnh Gia Lai.
tp-seo.jpg
hon-seo-quy-nhon-18-8333.jpg
hon-seo-quy-nhon-16-2442.jpg
Theo truyền thuyết, Hòn Sẹo từng có một hang động rộng lớn có sức chứa hàng trăm người, nhưng trải qua nhiều cơn bão lớn đã làm hang động sụp đổ để lại những mỏm đá lởm chởm trông vết sẹo giữa biển khơi. Người dân địa phương thì nói vui rằng bất cứ ai bước lên hòn đảo này đều dẫm phải đá và để lại sẹo, từ đó có tên Hòn Sẹo.
xv202500-00-03-34still003-7531-6920.jpg
Từ bãi biển Nhơn Lý thuyền sẽ đưa du khách qua Eo gió, đảo Yến bằng tàu cao tốc, chạy chừng 7 phút là đến điểm tập kết là các nhà bè. Do mực nước cạn và nhiều đá nên bắt buộc du khách phải di chuyển bằng thuyền thúng sang đảo Hòn Sẹo.
tp-hon-seo-quy-nhon-21.jpg
tp-hon-seo-quy-nhon-22.jpg
Điều làm nên vẻ đẹp của hòn Sẹo không phải những bãi biển trải dài mà là những khối đá lớn nhỏ muôn hình vạn trạng rất đẹp và làn nước biển trong xanh. Những hòn cuội bóng mịn nhiều màu sắc khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên ngay khi đặt chân lên hòn đảo đặc biệt này.
tp-hon-seo-quy-nhon-10.jpg
Cũng như các vùng biển ở duyên hải miền Trung, thời gian lý tưởng nhất để du lịch Hòn Sẹo Quy Nhơn là từ tháng 4 đến cuối tháng 8, khi ấy biển sẽ trong xanh hơn và nắng cũng vàng rực rỡ, thích hợp cho các hoạt động tắm biển, chèo sup, kayak...
tp-hon-seo-1.jpg
Hòn Sẹo được đánh giá là một trong những vùng nước trong xanh đẹp nhất Gia Lai, trên đảo không có người dân sinh sống nên khi đến đây bạn được thỏa thích vẫy vùng trong làn nước mát, tận hưởng không khí thanh bình.
tp-hon-seo-quy-nhon-8.jpg
tp-hon-seo-quy-nhon-9.jpg
dji-20250809105016-0786-d-6300.jpg
Một du khách tên Thủy đến từ Hà Nội chia sẻ: "Gia đình chúng tôi dự định ở Nhơn Lý 2 ngày, tuy nhiên nếu chỉ tắm biển thì ở đâu cũng giống nhau, do đó chúng tôi chọn tour khám phá đảo hoang này để trải nghiệm cảm giác mới lạ. Với mức giá 750.000 đồng/người cho tour trong ngày bao gồm cả thưởng thức hải sản thì cũng hợp lý".
san-ho.jpg
dji-20250808171503-0686-d-1898.jpg
dji-20250808171304-0681-d-8982.jpg
Hòn Sẹo có hệ sinh thái biển đa dạng, là nơi trú ẩn và sinh sống của nhiều loài thủy hải sản quý như: Bào ngư, hải sâm, tôm hùm, vú nàng, ốc đụn, ốc mặt trăng, cầu gai ... Và đặc biệt là bãi san hô tuyệt đẹp về màu sắc và chủng loại.
tp-hon-seo-quy-nhon-15-2507.jpg
Đến với Hòn Sẹo, du khách có thể vui chơi, chụp ảnh bên bãi đá rộng với muôn vàn viên đá đủ màu sắc, được sóng biển mài dũa nhẵn bóng gối đầu lên nhau độc đáo. Khi thủy triều xuống đã tạo nên đường cát nối giữa các hòn đảo nhỏ với nhau, với mực nước ngang mắt cá chân, du khách có thể đi dạo và lưu lại những tấm hình tuyệt đẹp giữa đảo hoang.
hon-seo-quy-nhon-17-3426.jpg
tp-hon-seo-quy-nhon-12.jpg
hon-seo-quy-nhon-23.jpg
Đến nay, Hòn Sẹo vẫn là ốc đảo hoang sơ, chỉ có cây dại, ghềnh đá. Du khách ra chơi đảo chủ yếu đều là tour trong ngày được cung cấp bởi người dân địa phương. "Chúng tôi chuẩn bị cho khách đầy đủ mọi thứ như áo phao, kính lặn và thuyền bơi. Điểm cần lưu ý với khách khi đến đây là cần tuân thủ theo sự chỉ dẫn an toàn của người dẫn đoàn bởi chúng tôi không muốn ai có sẹo", hướng dẫn viên tên Tuấn cho hay.
Hiếu Duy
