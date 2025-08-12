Gia Lai có biển sau sáp nhập, nhiều người thích thú chèo sup, lặn ngắm san hô

TPO - Giữa đại dương mênh mông, Hòn Sẹo hiện lên như viên ngọc xanh còn hoang sơ, với làn nước trong vắt và cảnh sắc tuyệt đẹp khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng khó rời xa.