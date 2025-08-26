Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới

Thanh Huyền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá gạo Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới, cao nhất trong nhóm bốn quốc gia xuất khẩu gạo lớn. Gạo thơm, gạo chất lượng cao đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam đang bán với giá 399 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cùng loại của Thái Lan ở mức 354 USD/tấn, của Ấn Độ là 376 USD/tấn và Pakistan là 355 USD/tấn. Như vậy, giá gạo Việt Nam hiện cao nhất trong nhóm 4 nước xuất khẩu gạo hàng đầu.

﻿content.jpg
Giá gạo Việt Nam cao nhất trong nhóm những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Đồ họa: Thanh Huyền.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/8, nước ta đã xuất khẩu gần 5,88 triệu tấn gạo, thu về hơn 3 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân gần 8 tháng qua đạt gần 512 USD/tấn.

Bên cạnh việc duy trì được giá gạo xuất khẩu cao nhất thế giới, Việt Nam còn vượt Thái Lan trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới. Thống kê từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho thấy, nửa đầu năm, Ấn Độ xuất khẩu 11,68 triệu tấn gạo, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp sau là Việt Nam với 4,72 triệu tấn, tăng 3,5%. Thái Lan đứng thứ ba với lượng xuất khẩu là 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tranh thủ cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu gạo. Cùng với đó, đẩy nhanh việc thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Ông Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam - cho biết, ngành lúa gạo Việt Nam đang từng bước đi lên, hướng đến phát triển xanh và thịnh vượng.

Cụ thể, hướng đến “xanh” vì sức khỏe con người và bảo vệ môi trường thiên nhiên, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Để đạt mục tiêu này, ngành lúa gạo đã dần đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp sản xuất thông minh, chính xác, nhằm giảm lãng phí vật tư đầu vào sản xuất, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và đặc biệt là cắt giảm phát thải khí nhà kính.

IMG_4459.jpeg
Lúa gạo hướng đến phát triển “xanh và thịnh vượng”. Ảnh minh họa: IT

Ông Bùi Bá Bổng khẳng định: "Đề án phát triển 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi tiên phong, mở đường để xây dựng một ngành lúa gạo xanh và thịnh vượng. Trong tương lai không xa, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất lúa gạo xanh và phát thải thấp trên quy mô lớn".

Thanh Huyền
#giá gạo Việt Nam #xuất khẩu gạo Việt Nam #gạo chất lượng cao #gạo thơm Việt Nam #phát triển ngành lúa gạo xanh #xu hướng tiêu dùng gạo sạch #chương trình phát triển bền vững lúa gạo #thương hiệu gạo quốc gia Việt Nam #biến đổi khí hậu và ngành lúa gạo #tăng trưởng xuất khẩu gạo Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục