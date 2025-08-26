Giá gạo Việt Nam cao nhất thế giới

TPO - Giá gạo Việt Nam tiếp tục đứng đầu thế giới, cao nhất trong nhóm bốn quốc gia xuất khẩu gạo lớn. Gạo thơm, gạo chất lượng cao đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam đang bán với giá 399 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu cùng loại của Thái Lan ở mức 354 USD/tấn, của Ấn Độ là 376 USD/tấn và Pakistan là 355 USD/tấn. Như vậy, giá gạo Việt Nam hiện cao nhất trong nhóm 4 nước xuất khẩu gạo hàng đầu.

﻿ Giá gạo Việt Nam cao nhất trong nhóm những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Đồ họa: Thanh Huyền.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/8, nước ta đã xuất khẩu gần 5,88 triệu tấn gạo, thu về hơn 3 tỷ USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân gần 8 tháng qua đạt gần 512 USD/tấn.

Bên cạnh việc duy trì được giá gạo xuất khẩu cao nhất thế giới, Việt Nam còn vượt Thái Lan trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới. Thống kê từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho thấy, nửa đầu năm, Ấn Độ xuất khẩu 11,68 triệu tấn gạo, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp sau là Việt Nam với 4,72 triệu tấn, tăng 3,5%. Thái Lan đứng thứ ba với lượng xuất khẩu là 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%

Mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tranh thủ cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu gạo. Cùng với đó, đẩy nhanh việc thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Ông Bùi Bá Bổng - Chủ tịch Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam - cho biết, ngành lúa gạo Việt Nam đang từng bước đi lên, hướng đến phát triển xanh và thịnh vượng.

Cụ thể, hướng đến “xanh” vì sức khỏe con người và bảo vệ môi trường thiên nhiên, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Để đạt mục tiêu này, ngành lúa gạo đã dần đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp sản xuất thông minh, chính xác, nhằm giảm lãng phí vật tư đầu vào sản xuất, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và đặc biệt là cắt giảm phát thải khí nhà kính.

Lúa gạo hướng đến phát triển “xanh và thịnh vượng”. Ảnh minh họa: IT

Ông Bùi Bá Bổng khẳng định: "Đề án phát triển 1 triệu héc ta lúa chất lượng cao và phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi tiên phong, mở đường để xây dựng một ngành lúa gạo xanh và thịnh vượng. Trong tương lai không xa, Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất lúa gạo xanh và phát thải thấp trên quy mô lớn".