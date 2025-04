Gia đình trẻ “chốt” VinFast VF 7 để được thảnh thơi trên mọi hành trình

VinFast VF 7 là chiếc SUV điện đáng tin cậy cho cả gia đình không chỉ vì công nghệ an toàn vượt xa các mẫu xe xăng cùng phân khúc, mà còn bởi chính sách bảo hành gấp đôi tiêu chuẩn thị trường và hạ tầng tiện lợi tối đa.

Chọn VF 7 để mọi chuyến đi đều an toàn

Quyết định tậu một chiếc VinFast VF 7 phục vụ gia đình, anh Minh Đức (Hà Nội) giải thích, thời điểm tìm hiểu về các dòng xe, vì có con nhỏ nên anh đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Ở trong phân khúc C tầm tiền 800 triệu – 1 tỷ đồng, VF 7 là mẫu xe hiếm hoi được trang bị 8 túi khí, bảo vệ an toàn cho cả gia đình. Trong khi đó, vợ anh thì đánh giá cao trang bị móc cố định ghế trẻ em ISOFIX.

Đến khi lái thử xe tại đại lý, anh Đức càng bị thuyết phục bởi cảm giác êm ái, mượt mà khi ngồi trên xe. Là người trực tiếp cầm lái trong gia đình, anh bất ngờ với loạt tính năng hỗ trợ lái xe an toàn nâng cao (ADAS) “full option” trên VF 7, nhiều tính năng chỉ thấy ở xe tầm phân khúc trên.

Anh Đức thích thú nhất với tính năng giám sát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn và phanh khẩn cấp trước. Những tính năng này khiến anh tự tin hơn khi lái xe hàng ngày đưa vợ đi làm, con đi học hay cả trên những chuyến đi xa về quê, du lịch.

“Khi di chuyển trên cao tốc hay khi gặp ùn tắc trong phố, những tính năng này giúp giảm đáng kể sự mệt mỏi của người lái, cho phép tôi tập trung hơn vào việc quan sát tổng thể và đảm bảo an toàn cho cả gia đình”, anh Đức nói.

Đặc biệt, theo đánh giá của anh, hệ thống ADAS trên VF 7 đã được thiết kế rất phù hợp với tình trạng giao thông phức tạp ở Việt Nam – điều mà nhiều thương hiệu xe nước ngoài vẫn đang phải nghiên cứu điều chỉnh.

Đây cũng là nhận định của giới chuyên môn. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) đánh giá ADAS trên VF 7 thể hiện thực sự tốt chứ không phải để “làm màu”.

Đơn cử, ông từng thực hiện một bài kiểm tra phanh khẩn cấp của VF 7 khi đang di chuyển ở các dải tốc độ khác nhau. Kết quả, ngay cả ở tốc độ cao 80 km/h, hệ thống phanh khẩn cấp đã nhanh chóng chủ động dừng ở khoảng cách 1,8 m so với vật cản, dây đai siết chặt lại đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

“Hệ thống phanh khẩn cấp của VF 7 hoạt động rất hiệu quả, có khả năng phát hiện vật cản nhanh, sớm và phanh rất chính xác, với lực phanh vừa phải để xe dừng ở khoảng cách an toàn”, ông Thắng kết luận.

“An tâm tuyệt đối dù đi gần hay đi xa”

Cũng lựa chọn VinFast VF 7 phục vụ gia đình nhỏ hơn 1 năm nay, anh Văn Phú (Hà Nội) chia sẻ hoàn toàn yên tâm sử dụng xe nhờ hạ tầng dịch vụ phủ khắp Việt Nam của VinFast. Dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới, gia đình anh dự định sẽ làm chuyến xuyên Việt cho con gái được khám phá đất nước.

“Chúng tôi dự định đi từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó ghé thăm Hội An rồi di chuyển tiếp. Với hệ thống hơn 200 xưởng dịch vụ của VinFast trên khắp cả nước, tôi hoàn toàn yên tâm rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, chúng tôi đều được hỗ trợ kịp thời”, anh Phú cho biết.

Chưa kể, VinFast cung cấp dịch vụ cứu hộ 24/7 trong suốt thời hạn bảo hành 10 năm. Thời gian bảo hành trên gấp 2 lần mức tiêu chuẩn của phân khúc C, thường chỉ tối đa 5 năm. Không chỉ xe mà pin VF 7 cũng được bảo hành 10 năm không giới hạn số km. Đây là “điểm cộng” lớn giúp gia đình anh Phú cảm thấy an tâm tuyệt đối về lâu dài khi sử dụng xe.

“Mua xe rồi đâm nghiện, đi đâu cũng dùng ô tô bất kể là nhà tôi đi đường dài hay chỉ chạy ra phố”, anh Phú chia sẻ.

Vị khách hàng này cũng đang tranh thủ thời gian được sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng V-Green tới hết ngày 30/6/2027, thay vì phải chi cả triệu đồng tiền xăng cho các chuyến đi như trước đây. Anh Phú tính toán, từ khi đổi sang xe điện, anh đã tiết kiệm được hàng chục triệu đồng tiền xăng cũng như tiền bảo dưỡng bởi xe điện có chu kỳ kiểm tra lâu hơn xe xăng, 12.000 km mới đến mốc đầu tiên.

Với sự kết hợp giữa công nghệ an toàn tiên tiến, chính sách hậu mãi vượt trội và hạ tầng dịch vụ rộng khắp, VinFast VF 7 không chỉ là một chiếc SUV điện mà còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho các gia đình Việt để mang lại sự an toàn, tiện nghi và an tâm tuyệt đối.

Khởi điểm từ 799 triệu đồng (bản Eco), đây cũng là mẫu xe đang có giá lăn bánh tốt nhất phân khúc C-SUV nhờ được miễn 100% lệ phí trước bạ. Nếu đăng ký xe ở Hà Nội hay TP.HCM tới hết tháng 1/2026, khách hàng còn được cộng thêm 35 triệu đồng vào ví VinClub để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup.

Bởi vậy, nhiều người dùng đánh giá đây là cơ hội rất tốt để sở hữu một chiếc xe điện có giá trị vượt trội so với giá thành, đặc biệt trong thời điểm xu hướng chuyển đổi xanh ngày càng thể hiện rõ nét trên thị trường xe Việt.