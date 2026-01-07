Giá đất tăng chóng mặt sau thông tin xây khu công nghiệp ở Nghệ An

TPO - Sau thông tin khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án khu công nghiệp VSIP 4, hàng loạt ô tô nối đuôi nhau đổ về các xã của huyện Nam Đàn cũ (tỉnh Nghệ An) để tìm mua đất. Giá đất bị đẩy lên cao bất thường chỉ trong thời gian ngắn.

Hai ngày qua, khu vực đấu giá đất ở xã Đại Huệ ( thuộc huyện Nam Đàn cũ) tỉnh Nghệ An, đông đúc khác thường. Ô tô nối đuôi nhau dựng kín các tuyến đường, khu vực nhà văn hóa xóm sau thông tin liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án khu công nghiệp VSIP 4.

Tại những bãi đất trống, từng nhóm người tụ tập bàn bạc, so sánh giá, trao đổi thông tin. Có người đứng ngay đầu xe ô tô viết giấy cọc, giao tiền mặt, cảnh mua bán diễn ra công khai. “Lô này hơn 250m², giá 3 tỷ. Chỗ này sau làm nhà trọ, nhà nghỉ cho công nhân thì khỏi lo đầu ra. Nếu không chốt sớm thì mai lên 4 tỷ ngay", một người tự xưng là chủ đất quả quyết.

Khu vực đấu giá đất ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Những viễn cảnh “ăn theo khu công nghiệp”, “nhu cầu nhà trọ tăng cao”, “lướt sóng là thắng” được vẽ ra liên tục, tạo tâm lý sợ lỡ cơ hội, nhất là với nhà đầu tư nhỏ lẻ và người dân thiếu thông tin.

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Huệ, khu đất đấu giá Rú Cụp có tổng cộng 55 lô, trong đó 54 lô được đưa ra đấu giá, 53 lô đấu thành công. Diện tích mỗi lô từ 248 – 309 m², giá khởi điểm thấp nhất là 911 triệu đồng. Phiên đấu giá diễn ra ngày 6/12/2025.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, giá đất tại đây đã bị đẩy lên mức khó lý giải. Đơn cử, lô số 27 (252 m²) trúng đấu giá với giá 1,9 tỷ đồng, nay được chào bán gần 3 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.

Giá đất tăng chóng mặt sau thông tin khảo sát VSIP 4.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến thị trường đất đai khu vực này “nóng” lên là thông tin về việc xem xét đề nghị xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án VSIP 4 tại các xã Vạn An, Đại Huệ, Kim Liên.

Chính quyền xã Đại Huệ cho biết, từ sáng 5/1, lượng người đổ về khu đấu giá Rú Cụp tăng đột biến, chủ yếu là các nhóm môi giới, nhà đầu tư từ nơi khác đến, gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Từng nhóm người tập trung bàn về giá đất.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo. Khi có nhu cầu giao dịch bất động sản, người dân cần trực tiếp đến UBND xã hoặc cơ quan chuyên môn để kiểm tra thông tin pháp lý, quy hoạch, tuyệt đối không mua bán theo tin đồn hoặc lời mời chào thiếu cơ sở.

Thực tế cho thấy, nhiều cơn “sốt đất” trước đây đều để lại hệ lụy khi giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực. Người đến sau thường là người chịu nhiều rủi ro nhất khi thị trường quay đầu.

Không lâu trước đó, “sốt đất” cũng từng diễn ra tại các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch khi xuất hiện thông tin khảo sát xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An trên trục đường Vinh – Cửa Lò.