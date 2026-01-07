Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giá đất tăng chóng mặt sau thông tin xây khu công nghiệp ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thông tin khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án khu công nghiệp VSIP 4, hàng loạt ô tô nối đuôi nhau đổ về các xã của huyện Nam Đàn cũ (tỉnh Nghệ An) để tìm mua đất. Giá đất bị đẩy lên cao bất thường chỉ trong thời gian ngắn.

Hai ngày qua, khu vực đấu giá đất ở xã Đại Huệ ( thuộc huyện Nam Đàn cũ) tỉnh Nghệ An, đông đúc khác thường. Ô tô nối đuôi nhau dựng kín các tuyến đường, khu vực nhà văn hóa xóm sau thông tin liên quan đến việc khảo sát, nghiên cứu đề xuất dự án khu công nghiệp VSIP 4.

Tại những bãi đất trống, từng nhóm người tụ tập bàn bạc, so sánh giá, trao đổi thông tin. Có người đứng ngay đầu xe ô tô viết giấy cọc, giao tiền mặt, cảnh mua bán diễn ra công khai. “Lô này hơn 250m², giá 3 tỷ. Chỗ này sau làm nhà trọ, nhà nghỉ cho công nhân thì khỏi lo đầu ra. Nếu không chốt sớm thì mai lên 4 tỷ ngay", một người tự xưng là chủ đất quả quyết.

tp-5-3086.jpg
Khu vực đấu giá đất ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Những viễn cảnh “ăn theo khu công nghiệp”, “nhu cầu nhà trọ tăng cao”, “lướt sóng là thắng” được vẽ ra liên tục, tạo tâm lý sợ lỡ cơ hội, nhất là với nhà đầu tư nhỏ lẻ và người dân thiếu thông tin.

Theo lãnh đạo UBND xã Đại Huệ, khu đất đấu giá Rú Cụp có tổng cộng 55 lô, trong đó 54 lô được đưa ra đấu giá, 53 lô đấu thành công. Diện tích mỗi lô từ 248 – 309 m², giá khởi điểm thấp nhất là 911 triệu đồng. Phiên đấu giá diễn ra ngày 6/12/2025.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, giá đất tại đây đã bị đẩy lên mức khó lý giải. Đơn cử, lô số 27 (252 m²) trúng đấu giá với giá 1,9 tỷ đồng, nay được chào bán gần 3 tỷ đồng, thậm chí cao hơn.

tp-2-1742.jpg
Giá đất tăng chóng mặt sau thông tin khảo sát VSIP 4.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính khiến thị trường đất đai khu vực này “nóng” lên là thông tin về việc xem xét đề nghị xin chủ trương khảo sát, nghiên cứu, đề xuất dự án VSIP 4 tại các xã Vạn An, Đại Huệ, Kim Liên.

Chính quyền xã Đại Huệ cho biết, từ sáng 5/1, lượng người đổ về khu đấu giá Rú Cụp tăng đột biến, chủ yếu là các nhóm môi giới, nhà đầu tư từ nơi khác đến, gây áp lực lớn lên công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

tp-4-2363.jpg
Từng nhóm người tập trung bàn về giá đất.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo. Khi có nhu cầu giao dịch bất động sản, người dân cần trực tiếp đến UBND xã hoặc cơ quan chuyên môn để kiểm tra thông tin pháp lý, quy hoạch, tuyệt đối không mua bán theo tin đồn hoặc lời mời chào thiếu cơ sở.

Thực tế cho thấy, nhiều cơn “sốt đất” trước đây đều để lại hệ lụy khi giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực. Người đến sau thường là người chịu nhiều rủi ro nhất khi thị trường quay đầu.

Không lâu trước đó, “sốt đất” cũng từng diễn ra tại các xã Nghi Phong, Nghi Xuân, Nghi Thạch khi xuất hiện thông tin khảo sát xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh Nghệ An trên trục đường Vinh – Cửa Lò.

tp-3-3603.jpg
tp-6.jpg
Các tuyến đường nội xóm ken đặc xe ô tô.
Thu Hiền
#đất đai #VSIP 4 #Nghệ An #đầu tư #sốt đất #bất động sản #đấu giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục