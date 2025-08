Giá đất Đông TP.HCM tăng mạnh, giới đầu phía Tây săn sản phẩm 2 tỷ đồng

Giá nhà đất Đông TP. HCM tăng mạnh

Từ lâu, các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM luôn nằm trong tầm ngắm của nhà đầu tư nhờ hạ tầng giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện. Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, mặt bằng giá tại phần lớn các đô thị vệ tinh đã tăng cao, đẩy suất đầu tư lên ngưỡng khó tiếp cận với nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư dòng vốn vừa phải.

Theo Savills, đến cuối 2024, 74% nguồn cung nhà liền thổ tại TP.HCM có giá trên 30 tỷ đồng/căn. Cùng thời điểm, Cushman & Wakefield ghi nhận nhà thấp tầng đạt bình quân 480 triệu đồng/m², căn hộ cán mốc 120 triệu đồng/m² – đẩy giá một căn 50m² lên đến 6 tỷ đồng, vượt xa khả năng chi trả của số đông.

Lan rộng ra các đô thị vệ tinh TP.HCM như Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) cũng ghi nhận giá đất tăng mạnh. Đặc biệt, thông tin quy hoạch sáp nhập Bình Dương, BRVT (cũ) vào TP.HCM càng đẩy giá đất nền khu đô thị tại Dĩ An, Thuận An lên 40–80 triệu đồng/m², một số nơi tiệm cận 100 triệu đồng/m².

Điểm đầu cao tốc Bến Lức - Long Thành thuộc địa phận Bến Lức

Đồng Nai (cũ) cũng không còn “mềm”, với giá đất quanh Biên Hòa, Nhơn Trạch dao động 40–60 triệu đồng/m². Thậm chí, một số dự án khu đô thị mới mở bán quanh nhơn Trạch lên đến cả trăm triệu mỗi m². Từ buổi đầu đón sóng hạ tầng và sân bay Long Thành, các khu vực này hiện có biên lợi nhuận đầu tư không còn cao.

“Đỏ mắt” tìm tâm điểm mới của giới đầu tư tài chính vừa phải

Nếu phía Đông TP.HCM là cơn “bão giá” thì chếch về hướng Tây, Bến Lức (Long An cũ, nay là Tây Ninh) đang nổi lên nhờ kết nối thuận tiện và mức giá còn mềm, phù hợp với dòng tiền tầm trung. Từ đây, chỉ mất 15–20 phút để di chuyển đến khu Tây TP.HCM (cũ) qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương hoặc Nguyễn Hữu Trí.

Hạ tầng Bến Lức đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo lực đẩy rõ nét cho bất động sản. Vành đai 3 đã thi công hơn 40%, dự kiến thông xe năm 2026. Vành đai 4 (8 làn xe) cũng sẽ khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trước 2029, giúp rút ngắn 30–40% thời gian di chuyển đến TP.HCM, Đồng Nai. Đặc biệt, cao tốc Bến Lức – Long Thành khi thông xe cuối 2026 sẽ nối thẳng Tây Nam Bộ với sân bay Long Thành – một lợi thế chiến lược hiếm có.

So với TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai (nơi giá đất nền khu đô thị đã lên cao), Bến Lức vẫn là “vùng trũng” giá, nhưng hạ tầng và công nghiệp lại phát triển nhanh. Đây là cơ sở cho dư địa tăng giá rõ rệt trong 1–3 năm tới.

Bến Lức cũng là đô thị vệ tinh hiếm hoi liền kề TP.HCM còn duy trì mức giá đất nền khu đô thị chỉ quanh ngưỡng 2 tỷ đồng. Trong khi các khu vực như Dĩ An, Thuận An, Nhơn Trạch, Long Thành hay Cần Giuộc, Đức Hòa đã vượt xa mốc này, thì mức giá tại Bến Lức trở nên hấp dẫn với nhóm nhà đầu tư dài hạn hoặc người mua thực có tài chính vừa phải.

Bến Lức – đô thị vệ tinh hiếm hoi liền kề TP.HCM còn giữ mức giá đất nền khu đô thị trên dưới chỉ từ 2 tỷ đồng

Song hành cùng mức giá vừa phải là “đầu ra” ở thực khi Bến Lức tập trung nhiều KCN lớn như Phú An Thạnh (352ha), Hải Sơn (460ha), Hựu Thạnh, Thuận Đạo, Tân Đô… với tỷ lệ lấp đầy 80–90%, thu hút hơn 234.000 lao động. Tới đây, khi VSIP Long An (3.000ha) và Prodezi (400ha) đi vào hoạt động, nhu cầu an cư từ chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao sẽ tiếp tục tăng mạnh, tạo lực cầu bền vững cho thị trường.

Lựa chọn đất nền khu đô thị gần TP.HCM trên dưới 2 tỷ đồng

Nằm giữa trung tâm phát triển nóng của Bến Lức, THE SOLIA (do SOLIA GROUP phát triển) hội tụ đầy đủ yếu tố để đầu tư: pháp lý 100% sổ đỏ, kết nối nhanh khu Tây TP.HCM qua cao tốc, quốc lộ và các tuyến vành đai, chỉ mất 15–20 phút di chuyển. Quy hoạch đồng bộ, hạ tầng phát triển mạnh giúp bất động sản vừa dễ khai thác ở – cho thuê – tích sản, vừa có dư địa tăng giá rõ nét.

Sở hữu đất nền giữa lòng khu đô thị quy hoạch bài bản, chất lượng sống cao tại THE SOLIA

Dự án nổi bật nhờ vị trí mặt tiền Vành đai 4, quy mô lớn, tiện ích xanh 27.000m² gồm công viên, hồ bơi, kênh tự nhiên, nhạc nước, hệ thống trường học, bệnh viện và phòng khám đa khoa, trung tâm thương mại tạo môi trường sống chất lượng.

Thay vì phải chờ đợi hạ tầng, THE SOLIA bám sát tiêu chí ưu tiên hàng đầu của giới đầu tư nhờ bao bọc bởi khu dân cư hiện hữu, hạ tầng hoàn thiện đẩy nhanh tốc độ lấp đầy. Đồng thời đây còn là dự án hiếm hoi đã có 100% sổ đỏ. Điều này giúp khách hàng an tâm khi giao dịch và tạo tiền đề tăng giá mạnh khi pháp lý đã chuẩn chỉnh.

Cây xanh hiện hữu, cho bóng mát giữa hạ tầng nội khu hoàn chỉnh của THE SOLIA

Đặc biệt, dự án gây bất ngờ lớn khi công bố giá chỉ từ 19.5 triệu/m2 (đã VAT), tổng giá trên dưới 2 tỷ đồng cùng phương thức thanh toán hấp dẫn và chiết khấu lên tới 15% cho khách hàng nhanh nhạy đợt 1, thuộc mức giá tốt bậc nhất thị trường.

Bên cạnh đó, THE SOLIA có ngân hàng hỗ trợ tài chính giúp giảm áp lực vốn ban đầu – phù hợp với nhà đầu tư trung – dài hạn đang tìm kiếm bất động sản an toàn, tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ làn sóng hạ tầng và công nghiệp. Trong bối cảnh TP.HCM đã vượt tầm với, THE SOLIA là lựa chọn tối ưu cho người muốn sở hữu đất nền khu đô thị ngay cửa ngõ thành phố.