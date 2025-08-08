Giá biệt thự ở TPHCM chạm ngưỡng gần 1 tỷ đồng/m2

TPO - Giá bán biệt thự trong dự án Saroma Villa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã tiệm cận 1 tỷ đồng/m2. Theo dự báo của Avison Young, mức giá này sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất trong vòng 2 năm tới.

Giá tăng mạnh

Theo báo cáo thị trường bất động sản của CBRE Vietnam, so với cùng kỳ năm trước, nguồn cung nhà liền thổ tại TPHCM trong quý II/2025 đã tăng gấp 2,8 lần. Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn ở mức hạn chế nhưng giá chào bán thứ cấp nhà liền thổ tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Về giá bán sơ cấp của nhà liền thổ tại TPHCM trong quý vừa qua, đại diện CBRE Vietnam cho biết, giá bán trung bình trên thị trường đạt khoảng 303 triệu đồng/m2.

Toàn cảnh khu biệt thự trong dự án Saroma Villa ở Thủ Thiêm. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Tương tự, Avison Young Việt Nam cho biết, trong quý II/2025, thị trường ghi nhận thêm 132 căn nhà phố đến từ một dự án tại phường An Lạc (quận Bình Tân cũ) và 74 căn nhà phố ở một dự án tại khu Nam TPHCM.

Ở khu Đông, có 226 căn nhà phố và biệt thự thấp tầng ven sông Gladia do Khang Điền và Keppel Land hợp tác phát triển, với tổng diện tích rộng 11,8 ha, được chia thành ba phân khu là The Grand, The Grace và The Posh. Các dòng sản phẩm đa dạng từ liên kế sân vườn, song lập, đơn lập đến tứ lập có giá bán từ 38 - 43 tỷ đồng/căn, nhà phố có giá bán từ 25 - 30 tỷ đồng/căn.

Nếu tính cả thị trường Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), từ đầu năm đến nay, mỗi khu vực chỉ ghi nhận một dự án nhà liền thổ mới được chào bán, cung cấp tổng cộng gần 600 sản phẩm.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, thị trường nhà liền thổ tại Long An (cũ) đang rất sôi động với hàng loạt dự án được chào bán, góp phần gia tăng đáng kể nguồn cung.

Đơn cử như 2.000 sản phẩm tại dự án Vinhomes Green City và gần 700 căn thấp tầng tại dự án La Home. Với phân khúc đất nền, thị trường còn ghi nhận 1.000 sản phẩm đến từ dự án The Solia.

Đối với phân khúc cao cấp, Avison Young Việt Nam đánh giá mặt bằng giá trong quý II/2025 tương đối ổn định. Điều này phản ánh tâm lý giữ giá của các chủ đầu tư cũng như nhu cầu mua để ở vẫn hiện hữu. Dẫn đầu thị trường là dự án Saroma Villa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với giá giao dịch tham chiếu tiệm cận 1 tỷ đồng/m2. Theo dự báo của Avison Young, mức giá này sẽ tiếp tục được duy trì ít nhất trong vòng hai năm tới.

Dự án The Rivus Elie Saab của Masterise Homes ghi nhận mức chào bán khoảng 300 triệu đồng/m2. Do các sản phẩm tại đây có diện tích lớn, dao động từ 500 - 1.300 m2/căn nên tổng giá bán có thể lên đến 200 - 700 tỷ đồng/căn.

Avison Young cũng ghi nhận tại một số dự án khác như The Global City, Vạn Phúc City, hay Khu dân cư Khang Điền, mức giá bán dao động từ 250 - 300 triệu đồng/m2.

Giá biệt thự, nhà ở liền kề ở TPHCM, dự án có giá rao bán tăng khoảng 3 đến trên 5%. Ảnh: Trần Út.

Khảo sát của Bộ Xây dựng tại một số dự án ở TPHCM cho thấy, giá biệt thự, nhà ở liền kề ở một số khu vực, dự án có giá rao bán tăng khoảng 3 đến trên 5%. Cụ thể, An Phú An Khánh có giá rao bán khoảng 220 - 229 triệu đồng/m2, Him Lam Kênh Tẻ có giá rao bán khoảng 233 - 240 triệu đồng/m2, Khu dân cư Phú Mỹ có giá rao bán khoảng 147 - 152 triệu đồng/m2, Verosa Park có giá rao bán khoảng 150 - 159 triệu đồng/m2, Lucasta Villa có giá rao bán khoảng 132-141 triệu đồng/m2, The 9 Stellars có giá rao bán khoảng 147 - 155 triệu đồng/m2, The Manhattan có giá rao bán khoảng 167 - 176 triệu đồng/m2.

Duy trì đà phục hồi

Đánh giá thị trường quý II/2025, Avison Young Việt Nam cho rằng TPHCM tiếp tục giữ vai trò trung tâm với nhiều sản phẩm chất lượng. Trong khi đó, các tỉnh lân cận có quỹ đất lớn và mức giá dễ tiếp cận hơn.

Theo đơn vị này, việc phát triển mạnh các dự án tại tỉnh Bình Dương (cũ) không chỉ phản ánh xu hướng mở rộng đô thị hóa mà còn cho thấy sự dịch chuyển nhu cầu ra vùng ven - nơi người mua ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, môi trường thoáng đãng và tiềm năng sinh lời dài hạn.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định trong khi giá nhà ở TPHCM liên tục tăng, thị trường ghi nhận nhiều dự án mới tại các khu vực lân cận như Long An (cũ) và Đồng Nai. Xu hướng này tuy không mới nhưng ngày càng rõ rệt.

Thị trường biệt thự, nhà liền kề tại TPHCM và các khu vực lân cận trong quý III/2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi. Ảnh: Trần Út.

“Các dự án này nằm cách trung tâm TPHCM từ 25 - 35 km, nhiều dự án có quy mô lớn, phát triển theo mô hình đô thị đa chức năng. Khi đi vào hoạt động, chúng sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu giãn dân ra ngoại thành,” bà Dung nhận định.

CBRE Việt Nam dự báo, nửa cuối năm nay, ngoài Bình Dương (cũ), nguồn cung nhà ở lân cận TPHCM sẽ chủ yếu đến từ Long An (cũ) và Đồng Nai. Với mức giá thấp hơn TPHCM từ 50 - 80% lần lượt với loại hình căn hộ và nhà liền thổ, các thị trường này vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Trong 3 năm tới, giá căn hộ được dự báo tăng trung bình 9 - 11%/năm, còn nhà liền thổ tăng 6 - 12%/năm.

Ông Võ Hồng Thắng - Giám đốc Đầu tư DKRA Group cho rằng, thị trường biệt thự, nhà liền kề tại TPHCM và các khu vực lân cận trong quý III/2025 sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi. Dự kiến, có từ 2.000 - 3.000 sản phẩm mới được tung ra thị trường, chủ yếu tại Long An (cũ) và Bình Dương (cũ).

“Mặt bằng giá bán sơ cấp vẫn sẽ neo cao do tình trạng chênh lệch giữa cung và cầu. Mặt bằng giá thứ cấp được dự báo sẽ tăng trưởng, thanh khoản chủ yếu đến từ các dự án đã hoàn thiện pháp lý, có liên kết vùng thuận lợi và đa dạng tiện ích”, ông Thắng nói.